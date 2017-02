Bøs fleipete valentinsflørt med VM-yndling: – Min mann er her!

HOCHFILZEN (VG) Da Johannes Thingnes Bø (23) fikk spørsmål om valentinsdagen, tok han et godt tak i VM-gullvinner Gabriela Koukalová (27).

– Jeg har alt jeg trenger her. Det ser ut som en perfekt valentinsdate, sa Bø mens han la armen om skuldrene på tsjekkiske Koukalová.

Det fikk både den 27 år gamle skiskytterprinsessen og et helt rom fullspekket med journalister til å bryte ut i latter.

– Det er umulig. Min mann er her. Vi får vente noen dager, responderte Koukalová – til enda mer latter.

Svendsen om lørdagens dramatiske kollaps: – Setter en støkk i deg

For ordens skyld: Koukalová giftet seg i fjor sommer, mens Bø har kjæreste hjemme i Norge. Men moro – det ble det.

– Folk med rødt hår, vi har det mye morsommere, gliste Bø da han fikk spørsmål om seansen etterpå.

Så du denne? Tarjei Bøs gest: Ga sine beste ski til lillebror Johannes

Skal sende blomster hjem



Morgendagens kalenderblad viser 14. februar, noe som betyr valentinsdag. Flere av skiskyttersirkusets største stjerner var samlet på en pressekonferanse i Hochfilzen i dag, og alle fikk spørsmålet om hva de ville gjøre på valentinsdagen.

Mens Bø fleipet med Koukalová, svarte Laura Dahlmeier at valentinsdagen ville bli en dag som alle andre, mens russiske Anton Sjipulin avslørte planer om å sende blomster hjem til kona. Finske Kaisa Mäkäräinen fikk også pressekorpset til å humre da hun fortalte at hun deler rom på VM-hotellet med sin ektemann, som også fungerer som servicemannen hennes.

– Full service, altså, kommenterte Fischers markeds- og presseansvarlige Tanja Winterhalder.

VM-drama for Bø på lørdag: Tapte gullet med 0,7 sekunder

Etter at fellesseansen på podiet var over i dag, flokket journalistene seg rundt skiskytterne. Og Johannes Thingnes Bø fikk flere spørsmål rundt valentinsdagen.

– Det er ei jente, og det er Hedda. Hun kan dessverre ikke komme ned og heie her, men siden det er valentinsdag i morgen så vanker det nok blomster på døren, smiler Bø.

Han fleipet videre med at Koukalová-stuntet like mye var en «wingman-jobb» for bror Tarjei Bø.

– Det var en test for å sjekke ut hvordan hun lå an på markedet. Tarjei er jo singel, så han har sendt meg ut for å sjekke, gliser han.

Les også: Tarjei Bø om lillebror Johannes: Råeste mesterskapshodet jeg vet om

Sikter mot normalen



Skiskytterne har en velfortjent hviledag i dag etter en hektisk helg med sprint og jaktstart på VM-arenaen i Hochfilzen. Bø tok sølv begge dager, og forbereder seg nå på torsdagens normaldistanse.

En distanse han kun har én pallplassering i så langt i karrieren – men den ene pallklatringen kom til gjengjeld denne sesongen.

– Jeg føler meg bra. Normalen er jo en skytekonkurranse, så man må være skjerpet og jobbe bra mentalt. Jeg vet jeg vil kunne gå fort nok til å vinne, men skytingen må også sitte. I fjor ble jeg nummer fire med 19 treff, og det er nok 19 eller 20 som må til, sier han.

PS! Skiskytterne har hviledag også i morgen. Det betyr at det neste VM-rennet går på onsdag, da skal jentene gå sin normaldistanse. De fire som skal gå er Tiril Eckhoff, Marte Olsbu, Kaia Wøien Nicolaisen og Fanny Horn Birkeland.