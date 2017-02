HOCHFILZEN/OSLO (VG) En knallsterk sisterunde fra Johannes Thingnes Bø (23) sikret Norge en oppløftende avslutning på det skuffende mesterskapet.

– Det er kjempebra. Jeg synes det er vanskelig å være på pallen med så mange gode skiskyttere her. Da er jeg stolt over å klare det tre ganger, sier Bø til VG.

– Tarjei krevde jo bronsestatuett etter VM i Kontiolahti. Kanskje jeg kan få innpass hos sølvguttene nå, ler han.

Kontolahti var Tarjei Bø sitt VM, da tok han hele fire bronsemedaljer. Storebror husker godt hvordan ståa var den gangen:

– Jeg ble så mobbet av Johannes da, for at jeg tok så mye bronse. Han meldte i øst og vest at han tok kun gull. Nå tar han bare sølv. Han er egentlig på nedadgående, han, ler Tarjei Bø.

– Dette er en kjempeopptur for Johannes. Han er en mesterskapsmann uten like. Det er ikke tilfeldig at han tar individuelle medaljer år etter år, sier storebrorr.

Enorm sisterunde



Johannes Thingnes Bø var nummer fire ut fra siste skyting, men tok raskt inn igjen amerikanske Lowell Bailey. Etter at han var parkert, fikk Bø østerrikeren Simon Eder i siktet. Plutselig var 23-åringen i ryggen på ham også.

Så gikk han forbi. Tyske Simon Schempp var for langt foran Bø, men sølvet sikret han på oppløpet.

– Jeg hadde masse krefter på slutten, jeg fikk aldri syra. Jeg kunne bare pøse på. Jeg skjønte jeg ville greie å ta Bailey, spørsmålet var mer om jeg ville greie å holde unna for de bak meg. Men jeg skjønte av sekunderingene at det var kontroll. Da var det deilig å cruise inn til sølv, smiler Bø.

– Sølvgutten

Dermed ble det en oppreisning for Thingnes Bø og Norge etter den svake stafetten lørdag. Sølvmedaljen på fellesstarten på VMs siste dag var Bøs tredje sølvmedalje i Hochfilzen.

Men han har vært nær gull - flere ganger.

– Jeg mener selv jeg burde tatt gullet på sprinten, det tapte jeg med minst mulig margin (0,7 sekunder). Stafettene har vært under pari, og det har vært kjedelig for oss. På normalen bommet jeg på det siste skuddet,og mistet gullet, beskriver Bø.

Les også: Dette er grepene som skal løfte skiskytterjentene

Årets VM er det første siden 1999 hvor Norge ikke har tatt en eneste gullmedalje. I Kontiolathi ble det tre bronsemedaljer. Fasit nå ble tre sølv og en bronse.

Bø-brødrene leverte

Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen var ikke i nærheten søndag heller, og skjøt seg vekk fra pallen tidlig. Etter to skytinger ble det klart at brødrene Bø skulle bli Norges håp denne søndagen. Begge startet med to fulle hus.

På tredje skyting var det kun lillebror Johannes som klarte å opprettholde den gode trenden, og akkurat da lå han på 7. plass i en tett og stjernespekket tetgruppe på åtte utøvere, anført av østerrikske Simon Eder.

Sett denne? Skiskyttersjefen varsler selvransakelse

– Det var bare å kjøre på

Gullet røk på siste skyting da Thingnes Bø måtte ta én strafferunde. Eder og Schempp hadde begge 20 treff og kunne gå mot mål med gull i blikket. Sistnevnte rykket tidlig fra og sikret seieren.

SØLV IGJEN: Johannes Thingnes Bø (t.v.), gullvinner Simon Schempp og Simon Eder (t.h.) Foto: , Jostein Magnussen

Men Thingnes Bø, som var regjerende VM-mester på distansen, gikk meget raskt og jaktet Eder, som var tydelig sliten. Og plutselig var nordmannen forbi og vi ble vitne til en spennende sølvduell.

– Det var bare å kjøre på fra start. Jeg hvilte meg litt da jeg tok igjen Eder før mål. Så kjørte jeg på i avslutningen, sa sølvvinneren til NRK.

Bø var sterkest og kom i mål med ett sekunds margin på Eder, ni sekunder bak den tyske vinneren.

– Det var synd med den ene bommen, jeg hadde tatt Schempp om det hadde blitt fullt hus der, sa sølvgutten.

Storebror Tarjei ble nummer 14, Bjørndalen endte til slutt på 23. plass, mens Svendsen ble nummer 27.

Les også: Bjørndalen og Domratsjeva skal på språkkurs

Saken oppdateres!