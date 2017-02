Bø hylles av storebror: – Råeste mesterskapshodet jeg vet om

HOCHFILZEN (VG) Først varmet Tarjei (28) og Johannes Thingnes Bø (23) opp til skiskyttersprinten med russelåter i bua. Deretter gikk lillebror inn til VM-sølv.

– Jeg er veldig stolt over å være bror til han der, sier Tarjei Bø til VG.

Dramatikk etter målgang: Hegle Svendsen kollapset

Selv var han strålende fornøyd med å ha gått inn til en 14. plass i sitt aller første løp sammen med verdenseliten denne sesongen. Men bak ham i sporet kjempet lillebror Bø om edelt metall, og med to feilfri skytinger lå Johannes Thingnes Bø an til gull.

Men sisterunden ble brutal, og 23-åringen tapte jevnt og trutt til ledende Benedikt Doll. Det dro seg mot en real sekundstrid - og sprinten kunne knapt endt mer dramatisk.

Da Bø krysset målstreken, hadde han tapt gullet med fattige 0,7 sekunder. Han ble liggende helt utmattet i målområdet, men fikk etter hvert en klem av storebror.

– Jeg hadde ingen krefter igjen. Hodet ville vinne, men beina lystret ikke. Men jeg klarte å gå fort selv om jeg var helt ferdig. Jeg synes det var lite lønn for strevet. Det var brutalt, sa minstebror Bø etter løpet.

Sett denne? VM-vraket til fordel for Bø: – Kjennes urettferdig

– Helt rått



Tarjei Bø forteller at da han kom bort til broren etter at VM-sølvet var i boks, var 23-åringen helt utmattet.

– Han greide ikke si stort, han hadde gått helt i kjelleren. Han var jo skuffet da han kom i mål, men da han våknet til liv igjen så syntes han jo det var et supert løp. Det var bare én som var bitte litt bedre enn ham i dag, smiler Bø.

Tyske Benedikt Doll tok altså gullet med syv tidelers margin.

– Klart det er surt for Johannes, når han går et så godt løp som han gjør. Det er et fantastisk løp. Å nesten bli verdensmester for tredje år på rad, det er helt rått når man er så ung som ham, sier Tarjei Bø.

Se også: Fourcade advares etter russer-bråket

I VM i Kontiolahti for to år siden ble Johannes Thingnes Bø verdensmester på sprinten. Under VM i Holmenkollen i fjor ble han nummer fire, og i år ble det altså sølv.

– Han har kanskje det råeste mesterskapshodet jeg vet om, sier Bø.

– Det er vel fordi jeg har plaget ham i alle år. Han har fått et skall som er hardere enn hos de fleste, hahaha, skratter storebror.

Ladet opp med russelåt



Da VM åpnet med mix stafett på torsdag, trengte Johannes Thingnes Bø ekstraskudd på sin etappe, og endte i strafferunde. Det gjør dagens sprint-triumf til en imponerende snuoperasjon fra 23-åringen.

– Johannes reiser seg alltid. Jeg visste han ville gjøre det bra i dag. Det er synd han er 0,7 sekunder fra den perfekte dagen, men han går et kjempeløp, sier Bø.

– Hvordan virket Johannes før løpet i dag?

– Han var glad og rolig. Vi hørte på musikk i bua før vi gikk ut, vi danset litt og det var god stemning. Vi satte på den nye russelåten, det gikk hardt for seg en periode, ler storebror Bø.

PS! I morgen står jaktstart på VM-programmet. Jentene skal gå først, klokken 10.30, deretter skal herrene gå klokken 14.45. Begge løpene kan du se direkte på NRK.