Bø: – Har gått fra ubrukelig form og sofa til å faktisk klare VM

HOCHFILZEN (VG) For drøye to måneder siden sto Tarjei Bø (28) midt i et aldri så lite mareritt, og VM hang i en syltynn tråd. I dag skal han gå for gull på stafetten.

– Dette har vært en kjempeopptur personlig for meg. Jeg har greid å skrape i hop en form, og jeg føler meg bra. Jeg føler ikke jeg må holde igjen på noe vis, jeg kan gi gass. Det er en fantastisk følelse, sier Bø til VG.

VG LIVE: Følg dagens stafett fra klokken 14.45!

For å greie å gå seg inn i VM-troppen, måtte han gå IBU-cup rett før mesterskapet i Hochfilzen. Der var han nødt til å bevise at formen var på vei tilbake, og da VM-uttaket kom, var Bø tatt med som en «dark horse».

Etter å ha slitt med sykdom i oppkjøringen og en kropp som ikke fungerte underveis i sesongen, var heller ikke Bø selv sikker på om han ville være i godt nok slag til å levere noe særlig bra VM.

I utgangspunktet skulle han bare gå sprint og jaktstart, men der gikk han så bra at han faktisk bare var noen bomskudd fra å være med i medaljekampen begge løp.

– Det har skjedd veldig masse de siste tre ukene. Jeg har gått fra helt ubrukelig form og sofa til å faktisk klare VM. Nå har jeg fått stafettplass. Man kan vel si det har snudd litt, smiler han.

Så du denne? Svendsen: – Stafetten kan redde mitt VM

To løp i vente



Kampen om den siste plassen på laget som skal gå stafett fredag, sto mellom Bø og Lars Helge Birkeland. Birkeland endte innenfor topp ti på torsdagens normaldistanse, men det ble til slutt Bø som fikk den gjeve stafettplassen.

– Jeg håpet å kunne gå meg inn på laget, og det klarte jeg. Nå har jo jeg ligget og kjedet meg i dagevis, og har masse energi lagret opp før det smeller på stafetten, gliser han.

Og ikke bare det: Bø har gått såpass bra i VM at han faktisk har greid å kvalifisere seg til søndagens fellesstart også. En distanse Bø har gode minner fra - under VM i Nove Mesto i 2013 hadde Bø i likhet med i år slitt med sykdom, men på fellesstarten knuste han alle og sto igjen som verdensmester.

– Det er den distansen jeg har vært best på de siste mesterskapene, det er den jeg føler jeg får brukt potensialet mitt best på. Den passer meg bra. Og på VMs siste dag er det mange som begynner å bli slitne, en del har jo gått fem løp før det smeller der. Jeg har gått tre. Jeg håper det også hjelper meg litt på veien, sier han.

Sett denne? Grepene som skal løfte skiskytterjentene etter VM-fiaskoen

Fra såvidt å ta seg til VM, til å få gå fire løp og være på skuddhold av medaljer. De siste ukene har vært en solid opptur for Bø.

– 2017 har vært bedre enn 2016, kan du si. 2016 var jo bra det første halvåret, men slutten er noe av det verste jeg har opplevd.

Imponert



Skiskyttersjef Morten Aa Djupvik var en av dem som tok avgjørelsen om å ta ut Bø i VM-troppen. Det angrer han ikke akkurat på nå.

– Jeg tar av meg hatten for Tarjei. Ikke bare for det han gjør nå, men også for måten han har taklet dette på helt siden oktober. Han har ikke mistet troen, men gått på igjen med krum nakke etter hver periode hvor han har blitt slått tilbake. Det er imponerende, sier han til VG.

Sett denne? Svendsen innrømmer helbom på VM-formen

Djupvik mener det Bø har gjort denne sesongen, viser at man aldri må gi opp.

– Nå har jo Tarjei etterhvert fått mye erfaring med å komme tilbake. Mange ville nok begynt å tenke på neste år allerede, men han har ikke gitt opp håpet. Den dialogen han har hatt med trenerne, Siegfried (Mazet) og Egil (Kristiansen) har vært veldig bra. De har lagt en god plan sammen, som har vist seg å fungere, sier han.