Bø et bomskudd fra pallen - visste ikke hvordan han lå an

HOCHFILZEN (VG) Johannes Thingnes Bø (23) skjøt for nok en VM-medalje da han sto på matta for siste skyting. Etter fire lynkjappe treff kom bommen som sendte ham ut av pallen.

– Det gikk litt for fort. Jeg er skuffet over at jeg gjør det slik. Planen min var å være offensiv, men det ble for mye av det gode, sier Bø til VG.

Han er klar på at han kunne tatt seg bedre tid på den siste skytingen og da kanskje sikret en medalje.

– Hadde jeg fått litt sekundering før den siste skytingen, så kunne jeg ha brukt litt bedre tid på standplass. Jeg hadde ikke kontroll på tidene, derfor klemte jeg til. Og da kom bommen, sier han.

På normaldistansen får ikke de norske løperne sekundering før på sisterunden.

Vinneren ble amerikanske Lowell Bailey, som har vært på pallen én gang tidligere i karrieren. 35-åringen klarte det etter en spennende sekundstrid. Det ble elleville jubelscener da han krysset målstreken.



Amerikaneren fra Lake Placid gikk sitt livs løp.

– Jeg bare venter på at noen skal vekke meg. Det er alle klisjene: Utrolig, som en drøm. Jeg har vunnet gullet og er så glad. Det er i ferd med å synke inn. Sisterunden føltes som den var 40 km lang. Heldigvis var jeg en av de siste som startet. Jeg hadde tidene til Moravec å gå på og fikk mange tilbakemeldinger, sier amerikaneren som hadde med datteren og kona på pallen under blomsterseremonien.

SE, SÅ GLAD: Her går det opp for Lowell Bailey at han har vunnet sitt aller første VM-gull - og sin første verdenscupseier. Foto: Jostein Magnussen , VG

Sølvet gikk til tsjekkiske Ondrej Moravec, mens Martin Fourcade tok bronse.

Med dette VM-gullet, så har USA tatt VM- eller OL-gull i alle olympiske vinteridretter.

Fourcade tok ny medalje



Fourcade er alltid en av favorittene, men torsdag ble det bronse. Fra start nummer 51 gikk tsjekkiske Ondrej Moravec i mål 17,9 sekunder foran Martin Fourcade.

– Folk byttes ut på pallen, men det er en som alltid er der; Fourcade, sier NRKs Torgeir Bjørn.

Bak kjempet Thingnes Bø for gullet. Etter to feilfrie skytinger, fikk han en bom på tredje skyting. Nordmannen var i kanonposisjon til å hente gullet foran siste skyting, men på aller siste skudd ble det bom. Og han havnet altså et stykke ned på resultatlisten.

Skal man se litt hypotetisk på det, så hadde Thingnes Bø tatt bronse uten den siste bommen, da hadde han vært 11 sekunder foran Fourcade i mål.

– Jeg gjennomfører bra, og gjør som jeg hadde planlagt, men man er avhengig av 19 eller 20 treff. Når jeg får bare 18, blir det litt så som så, sier han.

Fullt hus for første gang



Det skulle vise seg at Moravecs renn skulle være dagens nest beste. Han snakket med NRK mens han ventet på de siste løperne.



– Utrolig renn for meg i dag. Jeg skjøt fullt hus for første gang i karrieren på normaldistansen i dag, sier Moravec til NRK.

Da Fourcade gikk i mål etter 48 minutter og 28 sekunder, hadde Johannes Thingnes Bø nettopp startet sitt VM-renn i solsteken i Østerrike. Franskmannen trodde ikke det hadde så mye å si for forholdene om man hadde tidlig eller sen start.

– Jeg er fornøyd med rennet. Det var ikke godt, og ikke dårlig. Men det er ikke nok til å vinne i VM, sa Fourcade til NRK mens Thingnes Bø fortsatt var ute og gikk normaldistansen over 20 kilomter.



NEDTUR: Ingen nordmann på pallen, Johannes Thingnes Bø ble beste nordmann i Hochfilzen torsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Thingnes Bø tok sølv på sprinten lørdag. Han var var bare 0,7 sekunder fra gull.

Forrige lørdag kollapset Emil Hegle Svendsen i målområdet og ble liggende i ti minutter etter at han kom i mål på sprinten. En time senere ble skiskytteren fraktet vekk fra stadionområdet.

– Det svarte dårlig i dag. Jeg er ikke i form. Det var j*** kjedelig å gå, sier Svendsen til VG.

TUNG DAG: Emil Hegle Svendsen på normaldistansen torsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Det var dramatiske bilder da trønderen ble liggende på magen i målområdet. I flere minutter lå Hegle Svendsen uten å røre på seg, før legeteamet fikk kontakt med 31-åringen og fikk lagt ham på ryggen.

Sørlandsstemning



Lars Helge Birkeland gikk et strålende renn. Han skjøt fullt hus på både første og andre liggende, men fikk en bom på tredje skyting, før han igjen fylte alle blinkene.

Han manglet det lille på at det skulle være perfekt. Han lå en stund på 4. plass, 53 sekunder bak Fourcade, men han klaget ikke under sola i Østerrike.

– Det er deilig solvær, nesten som å være hjemme på Sørlandet, sier Lars Helge Birkeland til NRK.

HEIA NORGE: Mange nordmenn har tatt turen til VM-byen Hochfilzen for å hele frem de norske løperne. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Resultater normaldistansen:

1. Lowell Bailey (USA), 48,07.4

2. Ondrej Moravec (Tsjekkia), +3,3

3. Martin Fourcade (Frankrike), +21,2

Norske:

8. Johannes Thingnes Bø, +1,11.9

9. Lars Helge Birkeland, +1,14.3

27. Emil Hegle Svendsen, +3,22.5

47. Ole Einar Bjørndalen, +4,49.8