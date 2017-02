Ble VM-vraket til fordel for Bø: – Kjennes urettferdig

HOCHFILZEN (VG) Erlend Bjøntegaard (26) har gått omtrent alle verdenscuprenn i år, men da VM-uttaket kom, ble han vraket. I dag skal han se sprinten via TV-skjermen, og innrømmer at han er skuffet.

– Mitt store mål denne sesongen var å være med til VM. De resultatene jeg har denne sesongen er absolutt gode nok for å være til stede der, sier Bjøntegaard til VG.

Han har gått 13 av 15 individuelle verdenscuprenn denne vinteren, to ganger har han vært inne blant topp ti. Derfor var han spent da uttaket til VM i Hochfilzen nærmet seg.

Med Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen og Lars Helge Birkeland inne i VM-troppen, måtte Bjøntegaard kjempe mot Henrik L'Abée-Lund og Tarjei Bø om de to siste plassene.

– Jeg og Henrik kjempet om den femte plassen i Anterselva, det ble nesten et amerikansk uttak på 20 kilometeren der. Ingen av oss gjorde noen kjempeprestasjon, men valget falt på ham. Det var litt kjedelig at så mye sto og falt på ett løp, men det var vel ikke lett for ledelsen heller, sier Bjøntegaard.

Men selv om L'Abée-Lund fikk VM-plass, gjensto fremdeles den sjette og siste. Bjøntegaard lå an til den - men først ville landslagsledelsen se hva Tarjei Bø, som har slitt med sykdom hele sesongen og ikke har gått et eneste verdenscupløp, kunne prestere i IBU-cup i Osrblie i starten av februar.

På det tidspunktet hadde Bjøntegaard godt håp om VM-billett, men det ble knust da landslagsledelsen likevel ga den siste plassen til Bø.

– Jeg hadde jo et håp. Men de fleste vet hvem Tarjei er, og hva han har gjort i mesterskap tidligere, til tross for lite trening. Det er vel det de stoler på nå. Klart, det kjennes urettferdig, men sånn er det. Jeg håper bare veldig på at de har tatt en god og riktig beslutning, sier han.

Bø føler med Bjøntegaard



Bjøntegaard innrømmer at han er «forbannet» på seg selv for at han ikke har greid å kjempe seg til en pallplass i løpet av denne sesongen, for å sikre en VM-plass. Nå som mesterskapet i Hochfilzen går uten ham, har verdenscup-pallen blitt det nye, store målet denne vinteren.

– Da jeg havnet akkurat utenfor uttaket, følte jeg ikke jeg har fått vist helt hva jeg er god for. Det gir meg en j*** lyst til å faktisk vise det, sier han.



Tarjei Bø skjønner godt at Bjøntegaard er lei seg for VM-plassen som røk.

– Selvfølgelig. Jeg syntes det var ekstremt kjipt å ikke få gå verdenscup denne vinteren, og det er nok den samme følelsen han har nå. VM var hans store mål, og da er det kjipt. Vi er jo alle på lag, og vil helst ha med alle sammen. Men det var et jevnt uttak, og jeg håper det bikker i hans favør neste gang, sier Bø til VG.

SAMMEN MED GJENGEN: Tarjei Bø er endelig tilbake sammen med landslagskollegene. I dag skal han gå løp med verdenseliten igjen - 328 dager siden sist gang. Foto: Jostein Magnussen , VG

Derfor ble Bø valgt



Skiskyttersjef Morten Aa Djupvik bekrefter overfor VG at uttaket var veldig vanskelig, særlig med tanke på Tarjei Bø siden han og Bjøntegaard ikke har gått noen av de samme løpene i år.

– Men vi har vært tydelig på at kampen for medaljer er viktigst, og Tarjei har vist tidligere at han kan være på medaljenivå. Derfor ble han jokeren inn på den siste plassen.

Djupvik forstår at Bjøntegaard er skuffet over VM-billetten som røk.

– Det er han, og det skal han være også. Han er nær, han er nestemann på listen. Men slik er det med uttak, noen blir alltid skuffet – dessverre og heldigvis, sier han.

Riktig valg



NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg har kommentert skiskyting i en årrekke, fram til i fjor. Han har fulgt VM-uttaket nøye, og med spenning – og mener landslagsledelsen har gjort en god vurdering.

– Jeg har fullstendig forståelse for at Bjøntegaard føler han ble snytt for en VM-plass. Han har gått det meste i år, men har vært variabel – og vi må være så ærlig å si at han er ikke noen medaljekandidat. Han er litt for langt unna til det, sier Stoltenberg.

Han tror landslagsledelsen gjorde klokt i å ta med Tarjei Bø til VM, selv om han ikke har gått verdenscuprenn på 328 dager.

– Langrennsmessig gikk han bra i IBU-cupen, og han har CV-en med seg. Jeg synes det er greit at han kommer inn i troppen på denne måten – ingen av de andre løperne har overbevist meg, så sånn sett kan det være greit å kjøre en «dark horse».

PS! Herrenes sprint starter klokken 14.45 i dag. Du kan se løpet direkte på NRK.