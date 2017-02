Bjørndalen tok VM-bronse: – Jeg er vanvittig fornøyd

HOCHFILZEN (VG) Superveteranen Ole Einar Bjørndalen (43) tok VM-bronse, noen timer etter at kona gikk inn til sølv i dag.

Fourcade tok tidlig styringen på jaktstarten. Han bommet på den siste blinken på siste stående, men han hadde et betryggende forsprang - så seieren var aldri truet.



Det ble norsk kamp om sølvet og bronsen. Johannes Thingnes Bø tok sølvet foran Bjørndalen.



– Jeg er vanvittig fornøyd med løpet. På siste (skyting) ble det en fight. Jeg fikk litt puls, sier Bjørndalen til NRK.



Takket publikum



– Fantastisk dag. Jeg er så fornøyd. Fantastisk publikum. Jeg håper dere kommer tilbake på 20-kilometeren. Da skal vi slå til igjen. Takk for hjelpen, dere er helt utrolige, sa Bjørndalen til arrangeren fra pallen under blomsterseremonien.



– Hvordan er det å vinne bronse i din alder? spør NRK.



– Det er helt fantastisk. Jeg hadde vanvittig gode ski i dag. På skytingen hadde jeg bra kontroll, svarer Bjørndalen, før han skryter av kona som tok VM-sølv bare fire måneder etter at de fikk en datter.



– Ole har gjort en fantastisk jobb, sa NRKs Ola Lunde.



Sølv nummer to til Bø



Bjørndalen hadde en bom på siste stående, så han gikk ut i ryggen på amerikanske Bailey etter siste skyting. Men Johannes Thingnes Bø ville også være med i medaljekampen.

Thingnes Bø gledet seg over et nytt sølv.

– Jeg hadde massevis av krefter på slutten, sier Bø til NRK.

– Fantastisk det Ole får til, sier Bø.

– Det er knallhardt å stå der når han er så urolig som han er der, sa NRKs Ola Lunde etter første skyting på stående hvor Bjørndalen traff alle blinkene.



Storebror var tilbake i godt slag, og ble nummer ni.



– For en måned siden lå jeg på sofaen, nå kjemper jeg med de beste, sier Tarjei Bø til NRK.



Sølv i fjor



Bjørndalen tok sølv på jaktstarten under VM i fjor, og selv om oppladningen til årets mesterskap har vært litt annerledes enn tidligere, viste han at formen absolutt er på medaljenivå.

Og inne på liggende skyting var Bjørndalen feilfri nok en gang. Fem blinker rett ned, og veteranen kunne gå ut ti sekunder bak Fourcade, på en andreplass. Bø fikk nok en bom og ramlet noen hakk nedover på resultatlisten.

Bø var skuffet



Bø kunne knapt kommet nærmere VM-gullet under sprinten lørdag, da han kastet fram foten og krysset målstreken kun 0,7 sekunder bak Benedikt Doll.

Bø snakket om et bittert tap like etter løpet, men da det hadde gått litt tid, greide han å glede seg over VM-sølv.

Minstebror Bø måtte fryktelig langt ned i kjelleren på sprinten, og var totalt utmattet etter løpet. I går kveld mottok han sølvet sitt, fylte opp igjen lagrene med energi, og fikk en grundig runde med fysioterapi fra landslagets Fritz Hinteregger.

I dag gikk han ut helt i ryggen på Doll, og bak seg hadde duoen en jagende Martin Fourcade. Det lå med andre ord an til en voldsomt spennende jaktstart.

Inne til første skyting bommet både Doll og Bø, og Fourcade tok over ledelsen. Men en annen ringrev dukket opp i ryggen på Bø - Ole Einar Bjørndalen. Han smalt ned fem blinker, og gikk ut som nummer fire.