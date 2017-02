Birkeland: – Mente etter sprinten at jeg hadde gått mitt siste skirenn

HOCHFILZEN (VG) Fanny Horn Birkeland (28) endte så langt nede på resultatlistene på sprinten at trodde hun skulle bruke resten av VM på å bake for de andre skiskytterne. Så ga landslagsledelsen henne en ny sjanse.

– Jeg hadde ikke ventet å få gå normalen, så ærlig skal jeg være. Jeg mente etter sprinten at jeg hadde gått mitt siste skirenn, i alle fall her i VM, sier Birkeland til VG.

Av de fire skiskytterjentene som får gå dagens normaldistanse i VM, har tre vært sikre kort: Tiril Eckhoff, Marte Olsbu og Kaia Wøien Nicolaisen. Kampen om den siste plassen har stått mellom Birkeland og Hilde Fenne.

– Ledelsen ville se hvordan jeg taklet å gå et skirenn til, med tanke på stafetten. Se får vi se om jeg greier å gripe sjansen. Jeg føler Hilde ligger et hakk bedre an enn meg med tanke på å å få gå stafett, hun har prestert bedre enn meg i år, sier Birkeland.

Taklet nedturen



VM-sprinten i helgen endte med fire bomskudd og en 72. plass for Birkeland. Hun innrømmer at opplevelsen var alt annet enn hyggelig.

– Det er det kjipeste man opplever som idrettsutøver, men jeg har vært gjennom det noen ganger nå. Jeg tror jeg takler det bedre som 28-åring enn hva jeg gjorde da jeg var 24. Jeg prøver å ikke grave meg så langt ned, sier hun.

Allerede fredag kveld, noen timer etter sprint-nedturen, varslet Birkeland trenerne om at hun ville alt for å være klar dersom de ga henne flere muligheter i VM.

Det fikk hun. Da laget til normaldistansen ble presentert for et par dager siden, var det hennes navn som sto på listen, og ikke Hilde Fenne.

– Jeg har ikke skyhøye forventninger. Jeg hadde trodd jeg skulle bli stående her og bake for de andre utøverne her en uke nå, og det er jo ikke det man forbereder seg til når man skal gå VM. Selv om det er moro det og, sier hun og ler.

Deler rom med ektemannen



Birkeland forteller at hun gikk et veldig bra testløp like før VM, og dermed følte seg klar til å gripe an mesterskapet. Men så fikk hun problemer med å få det ut i konkurranse. Da jaktstarten røk snakket hun en del med ektemannen Lars Helge Birkeland, som også er en del av VM-troppen.

– Men jeg skulle ønske han også fikk gå litt, i stedet for å være psykolog for meg - det tror jeg han også kunne tenkt seg, haha! Men denne uken får vi gå renn begge to, smiler Birkeland. I likhet med fruen skal også Lars Helge i aksjon denne uken, på herrenes normal torsdag.

– Hvordan har stemningen på rommet til ekteparet Birkeland vært i VM?

– Det går litt opp og ned, jeg innrømmer det. Man legger ned mye krefter og jobb i å lykkes, og når det ikke går veien blir man skuffet og deppet. Man grubler litt. Men nå er vi på en stigende kurve!

Tenker stafett



Trener Stian Eckhoff bekrefter at den fjerde plassen på normaldistanse-laget ga landslagsledelsen litt å gruble på.

– Det er alltid den siste plassen man bruker tid på. Men det kommer en stafett etterhvert, og når det gjelder Fanny og Hilde, så har Fanny en topp ti-plassering i år. Hilde er nærmest uplassert, sier Ekchoff til VG.

– Hilde er heller ingen utpreget skytter. Nå får Fanny en sjanse til, og begge vil få vist seg fram to ganger i VM før stafetten tas ut.

PS! Kvinnenes normaldistanse starter klokken 14.45 i dag. Du kan følge løpet direkte på NRK.