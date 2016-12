Skrekkskyting av de norske kvinnene

Skiskytterkvinnene slet voldsomt på standplass. To strafferunder og 15 ekstraskudd viste fasiten etter stafetten i Pokljuka.

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbred var på ingen måte imponert over de norske jentene etter bommebonanzaen i Slovenia.

– Skytinga er for dårlig, og i dag er det dårlig gjennomføring som er årsaken til at de ikke er med og kjemper, sier hun til NRK.

– Plasseringsmessig er ikke dette noe å skryte av - verken av guttene eller jentene, sier hun om herrenes niendeplass og kvinnenes femteplass.

Fanny Horn Birkeland åpnet med én bom på liggende skyting, før hun feilet skikkelig på stående - og måtte ut i to strafferunder.

I realiteten var Norges håp om en topp-plassering ute da Oslo-jenta vekslet med Hilde Fenne nesten to minutter bak teten.

Rask Eckhoff

Fenne skjøt langt bedre enn Birkeland, men hun tok fortsatt ikke noe på teten. I mål vekslet hun med Tiril Eckhoff - 1,52 bak ukrainske Juliya Dzhyma.

Eckhoff gikk styggfort i sporet, men bommet tre ganger på liggende skyting, før hun brukte to ekstraskudd på å rette opp i bommen på stående skyting.

Hun var raskest av samtlige ute i løypa.

– Det føltes ikke så godt, men det er bra å høre. Jeg kjørte på, og jeg tenkte at jeg måtte ta igjen, sa hun til NRK i målområdet.

Skyteekspert Ola Lunde fortalte at Eckhoff hadde skutt en jevn serie på liggende, men at bommene satt like over skiven.

– Jeg synes serien var bra, men så ble jeg anspent da jeg skulle ta ekstraskuddene. Det er bra trening, da, smilte hun tappert.

Marte Olsbu, som ble nummer ni lørdag, leverte et godt langrenn, men også hun slet med å treffe blinkene.

Tysk seier

Tyske Laura Dahlmeier og Franske Marie Dorin Habert skjøt begge fullt på siste stående, og i sporet var førstnevnte raskest.

Dermed tok det tyske laget seieren, mens Frankrike og Ukraina kom inn på plassene bak.

Tsjekkia ble nummer fire, mens Norge tok femteplassen.