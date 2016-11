Tiril Eckhoff er ferdig med griningen

TRYSIL (VG) Denne vinteren skal TV-seerne slippe å se en skuffet Tiril Eckhoff (26) som tar til tårene på grunn av dårlige opplevelser på skiskytterarenaen.

– Jeg tror nok folk kommer til å se meg både sint og blid også denne vinteren, men jeg kommer neppe til å være så langt nede som jeg var for to år siden. Da tok jeg alt til meg, sier Eckhoff og tenker på de dårlige opplevelsene under VM i Finland. Sesongens høydepunkt endte med 52., 19., 18. og 16. plass.

Prøve-VM i Oslo ble også en fiasko for Eckhoff som måtte skjermes fra pressen. Etter sesongen følte hun seg fullstendig utladet. Hun begynte å gå til psykolog, fikk «ryddet opp» og slo tilbake med tre medaljer under VM på hjemmebane: gull på sprinten, gull på stafetten og bronse på miksstafett.

GODT I GANG: Tiril Eckhoff på trening i løypene i Trysil denne uken. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Du vet aldri, om to uker står jeg der og griner, ler Tiril Eckhoff før hun skyter ned den teorien:

– Nei, nå er jeg blitt voksen. Jeg er 26 år.

– Ingen liker å være dårlig



– Hva skjer hvis du møter motgang og journalistene kaster seg på? Preller det av?

– Nei, det gjør neppe det. Ingen liker å være dårlig og man blir ikke likt av alle. Men ingen kan ta fra meg at jeg vant VM på hjemmebane, og det er digg å tenke på.

– Du vant tre medaljer i VM, men så gikk luften ut av ballongen?

– Da var det over. Jeg hadde lyst på medalje og klarte det. I tillegg var det veldig mange inntrykk. Jeg ble litt paff og ferdig, egentlig. Det høres spesielt ut, men jeg hadde ikke mer å gå for, sier Eckhoff som brukte tid på å fordøye gullopplevelsene i Kollen.

– Det ble ferie og feiring. Jeg hadde en opplevelse i høst hvor jeg tenkte: «Shit, jeg har fått oppleve det største». Når du vinner tre medaljer på hjemmebane, er det grunn til å feire.

Det var jubelsesongen 2015/2016. Hva kan vi forvente av Norges beste kvinnelige skiskytter denne sesongen?

– Jeg kommer ikke til å skyte feilfritt i alle renn. Det kommer ikke til å skje, men likevel håper jeg at jeg kan være med å kjempe i toppen i verdenscupsirkuset. Så har jeg lyst at vi som lag skal få tilbake den plassen vi mistet i nasjonscupen, sier Eckhoff om målene for sesongen som selvsagt også inkluderer VM i Hochfilzen.

Sesongåpner neste helg



Før den norske sesongåpningen på Sjusjøen neste helg har 26-åringen jobbet ekstra for å få ned flere blinker. Eckhoff har to sesonger nå med en treffprosent på 78. Det er ikke spesielt imponerende.

– Jeg har jobbet mye med skytingen og det har gått mye bedre på stående skyting. Det er der problemene ligger. Fysisk er jeg veldig sterk, og jeg har fått trent bra, sier Tiril Eckhoff.