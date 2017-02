Tror på norsk VM-gull: I stand til å slå Fourcade

Her er svarene på alle de store spørsmålene før VM i skiskyting starter torsdag.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

I dag, torsdag, starter VM i skiskyting i Hochfilzen med mix-stafett, der Norge stiller med Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen, som forhåpentligvis skal være med å kjempe om medalje. Deretter skal det kjempes om en rekke individuelle gull frem til den 19. februar.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.



Før mesterskapet starter svarer journalist Jostein Magnussen, som dekker skiskyting tett for VG, på alle de viktigste spørsmålene:

– Hvordan er Norges sjanser på åpningsdagens mix-stafett?

– De er gode, men hvis det skal bli gull må alle fire ha en «maksdag». På papiret vil jeg si at både Tyskland og Frankrikes lag virker sterkere. Frankrike stiller med det samme laget som slo Norge og tok gullet under VM i Holmenkollen i fjor, og tyskerne har et bunnsolid lag. Det er ikke uten grunn at Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø sier til VG at de vil være fornøyd med en bronsemedalje. De har et poeng: Vi har to bronsemedaljer på denne øvelsen de to siste mesterskapene.

Les også: Svendsen advarer mot å ta VM-gull på forskudd

– Hvem er de største individuelle gullfavorittene på herresiden?

– Det er Martin Fourcade, med god grunn. Han har vunnet 10 av 14 renn denne sesongen. Det har ingen utøver klart før. Han er gullkandidat på sprint, jaktstart, fellesstart, mix-stafett og stafett. Det er vel bare normaldistansen han ikke har vunnet denne sesongen. En fantastisk utøver. Hans prestasjoner er faktisk er bedre enn Ole Einar Bjørndalens da han herjet.

– Hvem er de største individuelle gullfavorittene på kvinnesiden?

– Det er ikke uten grunn at Laura Dahlmeier leder verdenscupen. Hun gjør aldri dårlige renn, og jeg tror den tyske jenta vil prege mesterskapet. Så har sikkert Gabriela Koukalova og Kaisa Mäkäräinen gjort alt for å toppe formen inn mot VM. Mäkäräinen må forbedre sin stående skyting (treffprosent på 76) hvis hun skal lykkes.

– Hvordan skal de norske gutta stoppe Martin Fourcade?

– Jeg tror både Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø er i stand til å slå Fourcade, men jeg er skråsikker på at Fourcade drar fra Hochfilzen med et par gullmedaljer.

Lest denne? Fourcade refser Northug: – Liker ikke imaget hans

– Hvilke forventninger bør man ha til Ole Einar Bjørndalen?

– Bjørndalen er en «dark horse». Til nå i denne sesongen ser det faktisk ut som han er preget av alderen i sporet. Han har gått altfor sakte på ski, og han taper så mye i sporet at det ikke hjelper at han fortsatt er en av de raskeste på standplass. Når det er sagt; jeg har vunnet veddemål før hvor jeg har hatt Bjørndalen som vinner i enkelte renn. Hans beste sjanse denne gang tror jeg er faktisk er fellesstarten på mesterskapets siste dag.

– Hvem er Norges fremste håp på herresiden?

– Av nordmennene er det vel bare Johannes Thingnes Bø som har vunnet et verdenscuprenn denne sesongen. Han er faktisk en gullkandidat på alle distansene. Så virker Emil Hegle Svendsen veldig skjerpet. Han har gjort store fremskritt på standplass og nærmer seg 90 i treffprosent. Det har han ikke hatt så lenge jeg har dekket skiskyting, så det virker veldig spennende. I tillegg går han på samme ski som Fourcade – ski som passer en såpass «tung» utøver svært godt.

– Hvem er Norges fremste håp på kvinnesiden?

– Vi kan kun håpe på Tiril Eckhoff, men jeg tror ikke hun gjentar bragden fra VM i Holmenkollen hvor hun tok gull på sprinten. Tiril har ikke vært i nærheten denne sesongen og jeg tipper at hun får med seg en medalje fra mix-stafetten.

– Hvem seiler frem som mulige outsidere før mesterskapet (kvinner og herrer)?

– Det er alltid noen som klarer å «prikke» inn form til VM. Det kan være Anton Shipulin, Simon Schempp, Svendsen eller Thingnes Bø blant herrene, så kommer vi ikke bort fra Marie Dorin-Habert, Dorothea Wierer og Franziska Hildebrand blant kvinnene – i tillegg til «the usual suspects», Dahlmeier, Koukalova og Mäkäräinen.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster her!

Det er ingen tvil om at det skal bli tøft for nordmennene å vippe Martin Fourcade av VM-tronen, men Johannes Thingnes Bø klarte det på fellesstarten i Holmenkollen i fjor.

Magnussen trekker frem Thingnes Bø som «gullkandidat på alle distansene», så vi tror 23-åringen fra Stryn kan ta med seg minst ett gull hjem fra Hochfilzen også. Derfor spiller vi på at Thingnes Bø tar minst ett individuelt VM-gull til 3 i odds!