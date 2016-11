Thingnes Bø: – Ikke god nok til å vinne verdenscupen

Han har vært Norges beste skiskytter de siste to sesongene. Men Johannes Thingnes Bø (23) tror ikke han kan vippe Martin Fourcade av tronen med det første.

Skiskytterkometen sier rett ut at han ikke er god nok til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er ikke det. Skal jeg gå til topps må jeg være på topp og levere gode løp gjennom hele sesongen. Der er ikke jeg. Jeg får være realistisk og innrømme at det har jeg ikke vært god nok til. Hvorfor skal jeg plutselig være så god nå, spør Johannes Thingnes Bø.

Vel, han får spørsmålet fordi alt har gått veien i sesongforberedelsene. Mens broren Tarjei og Emil Hegle Svendsen har blitt satt tilbake av sykdom, har den doble VM-mesteren fra Holmenkollen fått gjort alt som planlagt.

Da er det vel bare Martin Fourcade som står i veien for 23-åringen som har 2., 5. og 3. plass i verdenscupen de siste tre sesongene.

– Knusende overlegen



– Han er fryktelig god og han er favoritt til å vinne hvert år. Fourcade er knusende overlegen hver sesong. Det er kjedelig å innrømme, men sånn er det.

– Men hvis du blir jevnere så er vel muligheten der?

– Det har jeg forsøkt på i tre år nå. Men det blir ikke noen «wow»-faktor over det jeg gjør, for veldig ofte er jeg veldig, veldig dårlig. Så da slår jeg meg selv i trynet. Det er på tide å bli jevnt god snart, sier en dønn ærlig Bø og gjentar seg selv.

– Men jeg er heldig som vinner noen løp hvert år. Det er ikke alle forunt. Uansett hvor dårlig jeg er iløpet av en sesong så får jeg gode opplevelser og flyter på det.

Til tider har det vært ganske bra flyt. Thingnes Bø står allerede med 11 verdenscupseirer. Det er flere enn storebror Tarjei har klart.

– Stolt



– Jeg mener at 11 er veldig bra. Hvis jeg hadde bommet på ett skudd mer i 10 av de løpene så kan det hende jeg hadde hatt færre seirer. Så har jeg hatt en del løp hvor jeg har rotet vel masse. Da blir du aldri helt fornøyd. Men jeg ser at det er ikke så mange skiskyttere som har mer enn 11 verdenscupseirer gjennom historien. I lys av det er jeg stolt over det jeg har fått til. Jeg er «der oppe» allerede, og det er stilig.

– Så det er mer enn stabilitet som skal til for å stå øverst?

– Da må jeg ta det videre og vinne 11 løp på én sesong og ikke på tre sesonger. Det er jo det Fourcade gjør når han vinner. Han er kjempegod fra dag én og er med i alle løp. Men jeg har skjønt at jeg må være på mitt aller beste for å vinne, sier Johannes Thingnes Bø før den norske sesongåpningen innledes på Sjusjøen i helgen.

Deretter venter verdenscupstarten i Östersund og starten på en sesong hvor 23-åringen planlegger å gå alt.

– Jeg vil gå skirenn. Det er det som er artig.