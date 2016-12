Thingnes Bø falt fra pallplass

Ingen var i nærheten av Martin Fourcade (28). Bak jaget Johannes Thingnes Bø (23) andreplassen. Men så gikk alt galt.

Etter en glimrende stående skyting gikk Johannes Thingnes Bø seg kraftig opp.

Fra å være nummer ni inn til siste skyting var han plutselig med i kampen om en pallplass for tredje gang denne sesongen.

Så skar det seg.

På siste halvdel av den femte og siste runden falt 23-åringen fra Stryn, staven knakk og mulighetene for andreplassen rant ut i sanden.

– Det er kjempekjedelig når du detter og ser at 10 personer fyker forbi. Det er kjedelig når jeg er så på hugget som i dag, sa Thingnes Bø til NRK, som fikk noen trøstende ord fra verdenscuplederen.

– Jeg tror Johannes kommer til å være lei seg i noen timer, så vil han bare nyte sin fantastiske sesongåpning.

– Der faller han fra en pallplass. Det er jeg nesten helt sikker på, kommenterte Andreas Stabrun Smith under NRKs sending idet han så bildene fra nedoverbakken hvor Bø ikke maktet å holde seg på skiene.

Til slutt gikk en skuffet Thingnes Bø inn til en 9. plass.

Bjørndalen: – Skjønner ikke at jeg er så langt bak



– Kan bli tidenes sesong av en skiskytter



Helt i front gikk Fourcade inn til sin femte strake triumf i årets verdenscup. Hans åttende av ni mulige siden verdenscupåpningen i Östersund 1. desember.

I tsjekkiske Nove Mesto vant franskmannen sesongens første 15 kilometer fellesstart. Skiskytingens formel 1 hadde fem forskjellige vinnere i fjorårssesongens fem renn.

Søndag vant han foran østerrikske Simon Schempp og russiske Anton Babikov. Duoen var en del av gruppen med Thingnes Bø på sisterunden - helt til 23-åringen falt 800 meter før mål.

– Forcaude kan feire jul i visshet om at ingen er i nærheten, kommenterte Stabrun Smith.

– Det kan bli tidenes sesong av en skiskytter om han fortsetter på denne måten, konstaterte han.

Ole Einar Bjørndalen ble beste norske på en 7. plass.

På bakbena fra start

Både Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen fikk en dårlig start på fellesstarten, da Bøe bommet to ganger og Bjørndalen bommet én gang på første liggende.

Da de fylte på andre skyting - samtidig som Fourcade bommet - hang de plutselig med igjen.

Etter tredje skyting satte Fourcade opp farten på sedvanlig vis og distanserte konkurrentene sine.

Ensom på siste stående fylte franskmannen og sørget for at sisterunden ble en parademarsj inn til sin åttende seier for sesongen.

Bjørndalen skjøt også feilfritt på siste stående, men maktet ikke å utfordre Babikov og Schempp i kampen om pallplassene på den siste sløyfen i Nove Mesto.

Lars Helge Birkeland ble nummer 15 med to strafferunder. Erlend Bjøntegaard ble nummer 20.