Svendsen om Bøs «mystiske» sykdom: – Det er et mareritt

SJUSJØEN (VG) Tarjei Bø (28) har reist hjem fra sesongåpningen på Sjusjøen, og ingen vet når han vil bli i god nok form nok til å konkurrere igjen.

– Det er vanvittig kjipt. Jeg føler så med ham, det er et mareritt. Bare trist, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

VG Direkte: Følg kvinnenes sprint LIVE her klokken 11.15. Herrenes sprint kan du følge her fra 13.30.

Trønderen har selv slitt med sykdomsplager i sommer og høst, men i motsetning til Bø er han tilbake på fote. For et par dager siden kom beskjeden om at Bø rett og slett måtte droppe helgens sesongåpning, og heller reise hjem.

Utfordringen er at ingen helt vet hva som feiler 28-åringen. Fysisk sett fungerer det ikke helt som det skal, og nå venter Bø på svar på diverse medisinske tester i håp om å få et konkret svar på hva det er som er feil.

– Han er ikke der han skal være. Vi har ingen gode svar på hva problemet egentlig er. Ut fra erfaring er det å ta tiden til hjelp det eneste som virker, men det er jo kjedelig for en toppidrettsutøver, sier landslagstrener Egil Kristiansen til VG.

Så du denne? Thingens Bø: – Ikke god nok til å vinne verdenscupen

Erfaring



Om Bø vil være i slag til å gå verdenscupåpningen i Östersund i slutten av måneden, er det ingen som vet. Situasjonen er foreløpig uavklart for stryningen, som har større erfaring enn de fleste på å være syk.

Han har fått sesong etter sesong ødelagt på grunn av sykdomsplager, men like mange ganger har han slått hardt tilbake. Best huskes kanskje VM i 2013, da Bø hadde kjempet hele sesongen for å bygge seg opp igjen etter å ha pådratt seg TWAR-virus.

På VMs siste dag knuste han alle i sporet, og ble verdensmester på fellesstart.

– Han er verdens beste når det kommer til å være syk, og samtidig være blant verdens beste skiskyttere, slår lillebror Johannes Thingnes Bø fast med et smil. I likhet med Svendsen synes også Thingnes Bø det er forferdelig kjedelig å se broren slått ut av sykdom nok en gang.

Svendsen: – Slutter ikke før jeg er best i verden igjen

– Men Tarjei takler dette best av alle. Om det er en som takler det godt og riktig, og gjør de rette valgene, så er det han. Bare han blir frisk så tar det ikke lang tid før han er med der oppe igjen, sier lillebroren.

Husker du denne? Her stopper Svendsen i VM-løypen for å følge Bøs gullspurt

PS! Skiskytterne sparker i gang sesongen i dag med sprintdistanser for både kvinner og menn. Kvinnene går klokken 11.15, mens herrenes start er klokken 13.30. Begge renn kan du se på NRK eller følge LIVE her hos VG.