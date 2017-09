Skiskytteren Tarjei Bø har blitt kjæreste med P3-produsent Gita Simonsen

Tarjei Bø (29) har skutt blink på hjemmebane: Gita Simonsen (25) er hans nye gull.

Bø bekrefter forholdet overfor VG, men ønsker ikke kommentere det ytterligere.

Bø og resten av skiskytterne er på full fart inn i OL-sesong, og det er bare halvannen måned til sesongstart. Nylig kom skiskytterlandslaget hjem fra samling, og nå går det slag i slag utover høsten helt til konkurranse-startskuddet går i november.

Det går ganske greit på hjemmebane også for Bø om dagen: P3 Morgen-produsent Gita Simonsen la tirsdag ut et bilde av seg og Bø på sin Instagram-profil med teksten «godkjent av svigermor».

Under P3 Morgen-sendingen samme dag fortalte Simonsen at hennes nye kjæreste hadde fått møte moren hennes for første gang, og at det hadde gått veldig fint.

OL-klar



Tarjei Bø har vært en av Norges desidert mest profilerte skiskyttere i en årrekke. I 2011 vant han verdenscupen sammenlagt, og i årene siden det har han hamstret både medaljer og verdenscupseire.

29-åringen har hatt mye problemer med sykdom de siste årene, men flere ganger har han slått grusomt tilbake og vist seg som en enorm mesterskapsløper. I 2015 var oppladningen til VM i Kontiolahti svært amputert, men han tok likevel ikke mindre enn fire bronsemedaljer.

Denne vinteren venter OL i Sør-Korea i februar. Bø har fra før stafettgull fra OL i Vancouver 2010.

Bø er ikke alene om å ha funnet lykken den siste tiden.