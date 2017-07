Ny trener har snudd opp ned på Bø-guttas hverdag

SANDNES (VG) Tarjei Bøs nye trener har en mentalitet som er helt annerledes enn det han var vant til. Budskapet er: Tenk mindre som en langrennsutøver og mer som en skiskytter.

Bø sier det har vært en merkbar endring i treningsfilosofien i år. I fjor vår kom Siegfried Mazet inn som skytetrener for de norske skiskyttergutta.

– Det er en annen mentalitet enn i Norge. Det tok tid for oss å skjønne den tankegangen. Det er ting som ligger i ryggmargen vår i mange år, fra vi er 14-15 år. Det tok tid før vi skjønte «språket han snakket», sier Bø til VG.

Langrennsutøvere?



Språket i dette tilfellet handler naturligvis ikke om franske Mazets’ noe ustødige engelsk, men om treningsfilosofi.

Han har trent Frankrike – og da spesielt Martin Fourcade – til stor suksess internasjonalt.

– Det han har sagt til oss er at «i Norge er dere langrennsutøvere, hvor dere bare stopper og skyter. Men i Frankrike er vi skiskyttere». Han har alltid vært så fascinert over at vi norske går så fort på ski, og vi trener veldig bra fysisk, men han mener at idretten har forandret seg. Det hjelper ikke være langrennsløper med børse på ryggen. Skal du vinne noe i 2017, så må du være skiskytter, sier Tarjei Bø.

– Han mener man må trene som en skiskytter for å legge til rette for at du er på siste skyting og skyter om gullet. Det hjelper ikke gå fort på ski og så flakse inn noen gode skytinger innimellom. Han mener vi har alle forutsetninger til å utfordre Martin Fourcade, sier 29-åringen – tydelig godt skolert av den ene av to nye trenere.

Thingnes Bø herjet



DISKUTERTE FAG: Skiskytternes nye trener, Siegfried Mazet, her sammen med Johannes Thingnes Bø etter seieren på fellesstarten fredag. Foto: Mikal Aaserud, VG

Det ble ikke voldsom suksess for Tarjei Bø på Blinkfestivalens. Første dag havnet han langt bak etter 12 (!) bom på 20 blinker og endte som nummer 12. Bedre gikk det imidlertid for Johannes Thingnes Bø. Kun tre bom og en knalldag i rulleski-løypene gjorde at han vant. Emil Hegle Svendsen ble nummer to og skjøt feilfritt.

Sigfried Mazet tenkte nok sitt etter løpet. Han er en av trenerne som bygget opp verdensener Martin Fourcade. Etter suksessen i hjemlandet ble han hentet av skiskytterforbundet som skytetrener sist sesong.

Spesialist i skiskyting – ikke langrenn



Mazet sier selv at han er godt fornøyd med fjoråret, selv om det ikke ble gull under VM i Hochfilzen i februar. Han og Egil Kristiansen, som kom fra damelandslaget i langrenn, har brukt ett år på å lære skiskyttergutta å kjenne. Inneværende sesong – med OL som det store målet – blir en skikkelig test på om arbeidet deres bærer frukter.

Til Tarjei Bøs inntrykk av hans treningsfilosofi, er Mazet først og fremst opptatt av å understreke at opplegget med tidligere trenere har fungert veldig godt for Bø & co.

– Resultatene før har jo vært gode. Men skiskyting er tøffere enn før. De beste langrennsløperne er like gode til å skyte. Vi må være like gode på begge felt. Du må være spesialist i skiskyting og ikke langrenn. Det er den holdningen jeg vil skape og pusher på for, sier franskmannen til VG.

– Helt annen tilnærming



Johannes Thingnes Bø mener å erindre at «det var litt friere før» når det gjelder skytetrening.

– Nå er det sånn at skytingen er fokuset. Jeg kjenner at jeg har flere økter med skyting nå. Jeg skal trene på det jeg skal bli god til. Det har ikke gått på bekostning av det fysiske. I fjor måtte jeg bli en bedre skytter og det ble jeg jo, sier Thingnes Bø.

Emil Hegle Svendsen mener mye er det samme som tidligere. At det er de samme linjene i treningsarbeidet. Han har stor tro på at samarbeidet blir enda bedre i år, etter at fjoråret innebar en del forandring.

– Siegfried har en helt annen bakgrunn og tilnærming til ting enn norske trenere. Det var den største forskjellen for min del. Egil er veldig flink på teknikk og det fysiske. Jeg tror det blir veldig bra, sier trønderen.

