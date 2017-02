Landslagsguttas beskjed til Tarjei Bø: – Vi trenger deg på laget

SJUSJØEN/HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen krysser fingrene og håper Tarjei Bø lykkes når han i helgen får sin eneste anledning til å kvalifisere seg til skiskytter-VM i Hochfilzen.

I innslaget over her kan du se lagkameratenes videohilsen før sykdomsplagede Tarjei Bø gjør sitt første og eneste forsøk på å komme til verdensmesterskapet i Østerrike i neste uke.

– Jeg håper at vi sees i VM. Der trenger vi deg i toppform. Jeg må ha deg på stafettlaget. Det er kjedelig å gå stafett for Norge uten at du er med, er hilsenen fra lillebror Johannes Thingnes Bø før Tarjei Bø skal konkurrere igjen.

Storebror Bø går fredagens sprint og lørdagens jaktstart i slovakiske Brezno. Før 28-åringens første (!) konkurranse denne sesongen, er beskjeden fra Emil Hegle Svendsen denne:

– Du må få ut fingeren og bli klar til VM. Vi trenger deg på laget, så lykke til.

Tarjei Bøe kan trenge lykkeønskningene. Han har ikke konkurrert siden i mars i fjor og har fått sesongen spolert av sykdom. 28-åringen er naturlig nok usikker på formen før helgens to konkurranser.

FERDIG FOR DAGEN: Tarjei Bø pakker vekk utstyret etter nok en treningsøkt på Sjusjøen. Her har han trent for seg selv i to uker i håp om å kvalifisere seg til VM. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Jeg vet ikke hvilke resultater jeg må ha for å overbevise landslagsledelsen, men jeg må vise at kroppen fungerer igjen, at jeg er frisk og kan ha en fin utvikling inn mot VM. Jeg har litt kniven på strupen og må være skjerpet. Akkurat nå vet ingen hvor jeg står. Derfor er det også vanskelig for trenerteamet som skal ta ut en siste utøver til VM, innrømmer Bø.

Må ikke til VM



Han er klar på at han ikke skal til VM for enhver pris.

– Når jeg har slitt så mye med helsen så er det viktig for meg at jeg ikke trår feil. Selv om VM kommer og det er dårlig tid så er det viktig at jeg kjenner på kroppen hva som er riktig. Jeg gidder ikke å ødelegge karrieren min på å rekke VM. Hvis jeg føler meg sterk har jeg lyst til å gå VM, men samtidig må jeg tenke fremover. Det er OL neste år og jeg har begynt å tenke på hvordan jeg skal angripe sommeren med all treningen som må gjennomføres.

Etter helgens to renn i IBU-cupen i Slovakia regner han med at det blir en fortløpende dialog med landslagsledelsen. Om det blir en plass i VM-troppen begynner ikke hans mesterskap før tidligst 11. februar (sprinten).

– Det vil skje veldig mye fra de første konkurransene i helgen jo flere hardøkter jeg får i kroppen før VM. Jeg ser ikke bort i fra at jeg kan gå ett minutt raskere i sporet fra IBU-rennene til en eventuell VM-start, sier Tarjei Bø.

Disse fem er allerede tatt ut til Hochfilzen-VM fra 9. til 19. februar:

Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund.