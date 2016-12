Syk Bø ble nummer to: – Legen ville ikke at jeg skulle gå

Johannes Thingnes Bø (23) gikk seg inn til en råsterk andreplass på dagens sprint, men innrømte etter løpet at han kanskje ikke burde gått i det hele tatt.

– Jeg gikk det jeg hadde. Jeg har vært syk hele uken, og legen ville ikke at jeg skulle gå. Men jeg hadde for mye mark i «rævva», så jeg ville prøve meg. Jeg gikk for halv maskin i dag, sier Bø til NRK.

Da hadde han akkurat gått seg inn til en andreplass på sprinten, kun slått av suverene Martin Fourcade, som aldri tidligere hadde vunnet i Pokljuka. Russiske Anton Sjipulin ble nummer tre.

– Jeg gikk alt jeg hadde fra start, planen var at jeg heller fikk gå av hvis det ble for tungt. Men så traff jeg fem på første skyting, og da måtte jeg fortsette. Så ble det fem på neste også, forklarer Bø med et glis.

Det ble en god norsk dag på sprinten i Pokljuka - i tillegg til Bøs andreplass ble Emil Hegle Svendsen nummer fire og Ole Einar Bjørndalen nummer seks.

Superduellen



Duellen mellom Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø har vært snakket om allerede siden tidlig i høst, men det har vært franskmannen som har trukket de lengste skiskytterstråene så langt.

I dag så det ut som lillebror Bø mente alvor. Han gikk ut i et forrykende tempo på dagens sprint, og tok ledelsen allerede ved første passering. Inne på liggende skyting leverte han en utmerket serie, og fortsatte å holde på ledelsen.

Konkurrentene: – Fourcade er fra en annen planet

Bak ham i sporet fulgte Fourcade, også han fylte på første serie, men den norske 23-åringen fortsatte et rått tempo i sporet. Da han kom inn til stående skyting leverte han en aldri så liten «Bø spesial» og banket ned fem lynkjappe blinker.

Da lå presset på Fourcade. Franskmannen er kjent for å være en kald fisk på siste stående, og han beviste også i dag at han har god kontroll på nervene.

Da han gikk ut på sisterunden var han bare et halvt sekund bak Bø, og det lå dermed an til en skikkelig sekund-thriller på de avsluttende kilometrene. Målingene ute i løypen var imidlertid en smule foruroligende for Bøs del - det lå ikke an til noen superrunde.

Etter målgang kom som sagt forklaringen - en syk Bø hadde ikke flere krefter å hente ut, dermed fikk Fourcade en grei oppgave i sporet.

– Jeg trengte tid på å endelig greie å vinne i Pokljuka, men da jeg først greide det så smakte det ekstra godt, smiler franskmannen.

Fourcade trygget seieren



Fourcade gikk som et uvær, og tok nok en verdenscupseier i dag. Likevel ble det en god norsk dag, ikke minst på skytebanen, med fulle hus over hele fjøla.

Emil Hegle Svendsen ble nest beste nordmann. Trønderen, som har varslet om at han er lei av å ikke bli nevnt blant favorittene i forkant av vinterens løp, gjorde som landslagskollegene og skjøt to fulle hus.

– Jeg prøvde å åpne greit, og gikk en kontrollert mellomrunde. På stående kjempet jeg ned blinkene, så jeg er fornøyd. Det går framover med formen, og det er deilig å kjenne, sier Svendsen til NRK.

Sett denne? Svendsen etter helseproblemene: – Føler meg en million ganger bedre

Sterkt Bjørndalen-løp



Ole Einar Bjørndalen var misfornøyd med det som skjedde i sporet under verdenscuprunden i Östersund forrige helg, men til Pokljuka hadde han fått tilsendt nye ski.

Leste du denne? Nå må Bjørndalen klare seg uten super-traileren

Skiene, og den 42 år gamle kroppen som sto oppå dem, hadde tydeligvis dagen. Bjørndalen gikk tre sterke runder, og på standplass leverte han tilnærmet perfekt. To fulle hus, og da han gikk i mål var det til en foreløpig ledelse. Bak ham kom det flere kanoner som til slutt passerte ham på resultatlisten, men Bjørndalen var greit fornøyd med dagens jobb.

– Veldig bra skyting, og jeg hadde bra ski. Men jeg føler meg litt tung i kroppen i dag, og får ikke opp ordentlig fart, sier han til NRK.

PS! I morgen skal herrene ut på en thriller av en jaktstart. Starten går klokken 11.45.