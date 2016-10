Solemdal slått ut av mystisk sykdom – vet ikke om hun kan konkurrere i år

Synnøve Solemdal (27) opplever alle toppidrettsutøveres mareritt. Skiskytteren tåler ikke trening.

I snart ett år har hun hanglet, og legene finner heller ikke ut hvorfor kroppen ikke responderer på hard trening.

– Det er ikke så mye jeg får gjort. Jeg skulle gjerne ha hatt noe konkret å jobbe ut i fra, men det er ingen som finner noe. Legene kan ikke forklare hvorfor det er blitt slik. Det får jeg bare akseptere og gjøre det beste ut av det, sier Synnøve Solemdal til VG.

Skiskytteren innser at hun neppe stiller til start i noe renn før årsskiftet.

– Det ser mørkt ut. Jeg er ikke sikker på noen ting, om jeg får gått i år eller om jeg noen gang får gå flere renn. Samtidig tenker jeg ikke langt frem i tid. Det nytter ikke å tenke på hva konsekvensene kan bli.

Frustrert



27-åringen har akseptert at kroppen ikke tåler tøff belastning. Hun trener litt, skyter mye og tester mye, men anstrenger hun seg, er følelsen at hun bare bryter ned kroppen.

– Jeg trener så lite at jeg burde hatt overskudd, men kroppen «svarer» ikke. En time eller to om dagen er det jeg orker, sier Solemdal og innrømmer at situasjonen er frustrerende.

– Det er den, samtidig begynner jeg å bli vant til det. Jeg får veldig god hjelp mentalt fra leger og trenere, så jeg føler meg godt tatt vare på. Jeg er heldig som er på landslaget og drar nytte av støtteapparatet. Jeg ser på nyhetene at det er andre som tross alt har det verre enn meg.

Tingvollingen, som også tidligere har gått glipp av en skiskyttersesong på grunn av sykdom, har bare deltatt på én samling med landslagskollegene i høst - som gjest.

– Jeg var med på treningssamlingen i Frankrike tidligere i måneden men mest på grunn av det sosiale. Jeg kunne ikke bidra så mye.

Tok VM-gull



Ifølge Solemdal har ikke kroppen «vært i orden» siden jul. Det meste ble prøvd for å redde sesongen med VM i Holmenkollen - uten hell. Men hun fikk med seg et gull på stafetten. På sin førsteetappe tapte hun nesten 27 sekunder på seks kilometer, men hun ble reddet av feilfri skyting.

Det kommende mesterskapet går i Hochfilzen i februar, et sted hvor Solemdal har svært gode minner. Det er nemlig her hun har tatt sine to seirer i verdenscupen, begge på jaktstart.

– Jeg er naiv optimist og har et håp om å rekke mesterskapet. Derfor holder jeg meg i gang. Jeg vil satse 100 prosent denne sesongen, men har ikke ting løsnet innen mars/april må jeg begynne å tenke på hva jeg vil fremover. Men jeg kan ikke ta sorgene på forskudd, sier Synnøve Solemdal.