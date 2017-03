Eckhoff ville gi seg - kjæresten fikk henne på bedre tanker

HOLMENKOLLEN (VG) Etter triumfen i Holmenkollen i dag innrømmer Tiril Eckhoff (26) at hun vurderte å gi seg etter nedturen i VM. Kjæresten fikk henne på bedre tanker.

– Han sa at enten kunne jeg ligge å synes synd på meg selv eller så kan du bli sterkere av dette. Det var bra sagt, sier Eckhoff om kjæresten, Ånund Lid Byggland.

– Jeg har ligget i sengen og ikke villet gå ut. Slik var blåmandagen etter VM, forteller 26-åringen etter triumfen i Holmenkollen - sesongens siste verdenscuprenn.

Dritt lei strafferunder



26-åringen plaffet ned 19 av 20 blinker og måtte dermed ut i bare én strafferunde. Det førte Eckhoff plutselig helt opp på førsteplass etter den siste stående skytingen.

At hun deretter parkerte Gabriela Koukalova viste bare at også formen i sporet er god. De siste kilometerne ble derfor en parademarsj. Inn på oppløpet fikk hun det norske flagget i hånden og suste over målstreken som overlegen vinner foran hjemmepublikum i Holmenkollen.

– Jeg var lei av å gå i strafferunder og bestemte meg for å få ned blinkene i dag. Det klarte jeg, sier Eckhoff som smilte fra øre til øre etter sesongens andre verdenscupseier.

Etter en tung sesong oppsummerte hun læringen slik:

– Det er viktig å være glad og ha det moro når man har det tungt. Og så skal man ikke være så seriøs hele tiden. Jeg kan være seriøs, men jeg kan ikke være seriøs fire uker i strekk. Da «dør» jeg, sier Eckhoff som håper man får til et «tett team» i den kommende OL-sesongen hvor alle er «gearet på å ha et godt miljø».

– Må du ha et opplegg som er mer tilpasset deg?

– Jeg tror alle vet at hvis vi skal prestere så må vi trives og jeg tror det gjelder alle på laget. Vi må bli enda råere på lagbygging, som for eksempel alpintgutta.

– Har du ikke trivdes denne sesongen?

– Når man gjør det dårlig trives man ikke. Nei, jeg håper vi får til et råere lag neste år.

Nervepirrende avslutning



På dagens fellesstart leverte Ekchoff varene allerede de to første skytingene, hvor hun skjøt fullt hus. På den tredje og første stående skytingen ble det imidlertid én strafferunde. Men opp til teten var ikke differansene store.

Franziska Hildebrand ledet på det tidspunktet med et halvminutt, og da tyskeren bommet én gang på den aller siste runden inne på standplass lå veien åpen for Eckhoff.

26-åringen holdt nervene i sjakk. Leverte nok en god skyterunde, så Hildebrand gå ut i strafferunde, mens hun selv fikk med seg Koukalova inn på sisterunden.

Der gjorde hun kort prosess. Den tsjekkiske jenta var hektet av lenge før det ble ordentlig spennende. De siste kilometerne ble en parademarsj og Eckhoff sikret norsk seier i Kollen.

Marte Olsbu tok en 16. plass etter fire strafferunder.

• Topp 5 på kvinnenes fellesstart

1. Tiril Eckhoff 34.23,1 (1)

2. Gabriela Koukalova + 22,6 (1)

3. Kaisa Mäkäräinen + 34,5 (2)

4. Veronika Vitkova + 36,1 (2)

5. Franziska Hildebrand + 39 (1)