Eckhoff nær perfekt skyting i seier – var «dritt lei» av strafferunder

HOLMENKOLLEN (VG) Tiril Eckhoff (26) har endelig begynt å finne formen etter et begredelig VM. I dag vartet hun opp med nærmest prikkfri skyting og seier på hjemmebane.

– Jeg er så glad. Jeg har følt jeg har slitt denne sesongen. Det er deilig å vinne som jeg gjør, sier Eckhoff til NRK.

Les også: Endelig vant Eckhoff: – En superherlig følelse

Dritt lei strafferunder



26-åringen plaffet ned 19 av 20 blinker og måtte dermed ut i bare én strafferunde. Det førte Eckhoff plutselig helt opp på førsteplass etter den siste stående skytingen.

At hun deretter parkerte Gabriela Koukalova viste bare at også formen i sporet er god. De siste kilometerne ble derfor en parademarsj. Inn på oppløpet fikk hun det norske flagget i hånden og suste over målstreken som overlegen vinner foran hjemmepublikum i Holmenkollen.

– Det er sikkert tre år siden jeg har gjort det bra på en fellesstart. I dag var jeg så dritt lei av å gå strafferunder. I dag gikk jeg bare én, sier Eckhoff til kanalen – naturligvis strålende fornøyd med innsatsen på hjemmebane.

For fellesstarten i Holmenkollen var sesongens siste renn. Ifølge NRK-ekspert Halvard Hanevold var Ekchoff usikker rundt «tingenes tilstand etter VM», og inn i en OL-sesong (neste år).

– Hun spurte om det var vits i å drive på. Så får hun svar her på hjemmebane i Holmenkollen, sier Hanevold under TV-sendingen.

Saken fortsetter under videovinduet.

Nervepirrende avslutning



Ekchoff leverte varene allerede de to første skytingene, hvor hun skjøt fullt hus. På den tredje og første stående skytingen ble det imidlertid én strafferunde. Men opp til teten var ikke differansene store.

Franziska Hildebrand ledet på det tidspunktet med et halvminutt, og da tyskeren bommet én gang på den aller siste runden inne på standplass lå veien åpen for Eckhoff.

26-åringen holdt nervene i sjakk. Leverte nok en god skyterunde, så Hildebrand gå ut i strafferunde, mens hun selv fikk med seg Koukalova inn på sisterunden.

Der gjorde hun kort prosess. Den tsjekkiske jenta var hektet av lenge før det ble ordentlig spennende. De siste kilometerne ble en parademarsj og Eckhoff sikret norsk seier i Kollen.

VG utvider saken.