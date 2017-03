Thingnes Bø med sprintseier i Kollen

HOLMENKOLLEN/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (23) tok sin 13. verdenscupseier i karrieren da han skjøt fullt hus og slo alle på sprinten i Holmenkollen.

Franske Martin Fourcade bommet hårfint én gang på siste skyting, og var 13,6 sekunder bak lillebror Bø i mål. Anton Sjipulin startet sent, og var den eneste som kunne true Thingnes Bø på slutten. Russeren var 4,2 sekunder bak etter første skyting, men det gikk litt for sakte i sporet.

Sjipulin skjøt fullt på andre også, så Thingnes Bø måtte tåle å vente litt før han kunne konkludere med seieren. Men han kunne glise bredt til slutt.

– Jeg tror jeg gikk kjempebra i starten. Det var der jeg lagde løpet mitt. Det var to raske skytinger. Jeg er kjempefornøyd med løpet, men det verste er å vente på de andre når man er nummer én, sa Thingnes Bø til NRK før alle var i mål.

– Det er helt rått på hjemmebane. Det er jo det største man kan vinne utenom mesterskap, oppsummerte han da seieren var i boks.

Fourcade tok annenplassen, mens Sjipulin knep tredjeplassen to tideler foran tyske Dominik Landertinger på fjerde.

– Jeg er fornøyd, for jeg har tross alt mistet en del energi på grunn av mye reising i det siste. Jeg har hatt en god sesong, og 13 sekunder bak er et fint utgangspunkt for jaktstarten, oppsummerte Fourcade til NRK.

Tarjei Bø gikk bra i sporet, og til tross for én bom endte han på femteplass.

Bjørndalen: – Tung følelse



Ole Einar Bjørndalen bommet to ganger på første skyting og havnet langt bak.

– Det var tungt fra første stavtak, og jeg hadde ingenting å gå med. Jeg hadde en tung følelse i kroppen. Stående var bra, men det var vanskelig å skyte på liggende, sa Bjørndalen til NRK.

Emil Hegle Svendsen hadde heller ikke noe stort løp. Han slet i sporet og bommet én gang. Henrik L'Abée-Lund hadde femte beste langrennstid, men med tre bom havnet han halvannet minutt bak Thingnes Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen pådro seg også to bom. Kristoffer Skjelvik og Fredrik Gjesbakk var også med i Kollen-sprinten.

