SJUSJØEN (VG) Det er mer enn såre luftveier og forkjølelse som har ødelagt sesongen for Tarjei Bø (28). Nå forteller skiskytteren at han ble dårlig etter å ha tatt en vanlig influensavaksine.

Bø var egentlig friskmeldt og klar til å gjøre comeback da han før jul i samråd med legene valgte å en influensavaksine – en vaksine han ikke hadde anledning til å ta tidligere på høsten fordi han var syk.

Den vaksinen har ødelagt mye for 28-åringen.

– Jeg ble syk av vaksinen. Den var ikke bra for meg, hevder Tarjei Bø.

VG møtte skiskytteren på Sjusjøen hvor han i snart to uker har trent for seg selv i håp om å kunne klare å kvalifisere seg til VM i Hochfilzen som starter 9. februar.

Skiskytterne på landslaget pleier å ta influensavaksine før sesongen starter. Vurderingen er at får du influensa rett før et mesterskap så er løpet kjørt. Tarjei Bø fikk sin «dose» rett før jul. Deretter skulle han gå verdenscupen i Oberhof 5. januar.

Men Bø måtte bli hjemme. Han ble dårlig – igjen.

Frustrert og sint



– Jeg tror jeg må ha reagert på vaksinen. Ofte kan du bli slapp et par dager etter en slik vaksine, men hos meg ga det seg aldri. Jeg var slapp gjennom hele juleferien og over nyttår. I to-tre uker var jeg satt ut av influensavaksinen. Det kan vel hende at immunforsvaret var svekket etter alt jeg har vært gjennom i høst.

Tarjei Bø innrømmer at han ble både frustrert og sint.

– Det er irriterende fordi du har jobbet deg gjennom hele oktober og november med alle problemene og bygget deg gradvis opp. Og når du har reist deg og alt ser bra ut så blir du «knocket» ned igjen. Da blir du frustrert, sint og tom og tenker «nå er det nok».

VG har forsøkt å komme i kontakt med landslagslege Ola Berger uten å lykkes.

Går NM



Tarjei Bø blir på Sjusjøen til søndag, så reiser han til Slovakia hvor han neste helg skal gå sprint og jaktstart i IBU-cupen. Det blir 28-åringens første og eneste sjanse til å kvalifisere seg til VM som starter i Østerrike bare fem dager senere.

Skiskytterforbundet har tatt ut fire utøvere til VM som pågår mellom 9. og 19. februar, men åpner for å ta ut én eller to utøvere til.

Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø velger å gå lørdagens 20-kilometer i Holmenkollen for å få en skikkelig gjennomkjøring før skiskytterne over helgen reiser til Seefeld på precamp før VM. Morgendagens normaldistanse er en del av årets NM.