Svendsen tok NM-gull: – En skikkelig test

HOLMENKOLLEN (VG) 10 år etter han tok sitt første NM-gull gikk Emil Hegle Svendsen (31) til topps igjen.

På lørdagens 20-kilometer i Holmenkollen var trønderen i en klasse for seg. Selv med en bom på det aller siste skuddet vant 31-åringen 1.50 foran landslagskollega Johannes Thingnes Bø og med 2.05 ned til Håvard Gutubø Bogetveit på 3. plass.

Emil Hegle Svendsen gikk normaldistansen på sin hjemmebane for å få en god gjennomkjøring før landslaget på mandag reiser til Seefeld for å forberede seg til neste måneds VM i Hochfilzen.

– Det blir lang tid mellom siste verdenscuprenn i Anterselva og VM, og da er det bra å kunne få en skikkelig test i dag. Det blir noe annet når man går konkurranse. Du får en gjennomkjøring som er mye bedre enn hardøktene på trening, sier Svendsen.

Styrkeprøve



20-kilometeren, som faktisk er den første trønderen går i konkurranse denne sesongen, ble en real styrkeprøve fordi forholdene i sist sesongs VM-trasé var tøffe.

– Det var et hardt løp, tunge forhold og veldig løst i løypa. Jeg prøvde å gå jevnt hele veien for å få en skikkelig gjennomkjøring og det fikk jeg. Det var bra skyting, bortsett fra at jeg mistet et skudd på den siste skytingen. Da ble jeg urolig og bommet på det siste skuddet, sier Svendsen og melder at formen er på vei vel halvannen uke før VM.

Johannes Thingnes Bø brukte 20-kilometeren som ren trening. Allerede etter første skyting var han 53 sekunder etter Svendsen og lå på en beskjeden 18. plass. Men så våknet konkurranseinstinktet.

– Jeg fikk plutselig lyst på en medalje, derfor satte jeg opp farten, sier 23-åringen som for alvor startet klatringen på resultatlisten etter tredje skyting. Det holdt til en 2. plass.

Berger-comeback



I kvinneklassen var det Sigrid Bilstad Neraasen som vant NM-gull. Selv med tre bom var 22-åringen i mål vel minuttet foran Anne Marit Bredalen og drøyt halvannet minutt foran Ida Emilie Herfoss, som tok 3. plassen.

Mosjonist Tora Berger ble nummer åtte med to tilleggsminutter. Bommene kom allerede på den første liggende skytingen.