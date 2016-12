Svendsen om dopingmistankene: – Verre enn vi trodde

Han ble slått med 4,5 sekunder av Anton Sjipulin i går. Nå håper Emil Hegle Svendsen (31) at ikke Sjipulin står på listen over de 31 russiske skiskytterne som mistenkes for doping.

Svendsen, som ble nummer tre på gårsdagens sprint i Nove Mesto etter Sjipulin og uslåelige Martin Fourcade, har i mange år hatt en god tone med Russlands beste skiskytter.

Historisk trippel Martin Fourcade er den første som vinner alle tre sprintene før juleferien. Han vant i Östersund, Pokljuka og nå i Nove Mesto.

Nå kan det bli færre å se av dem i både IBU- og verdenscup når det internasjonale skiskytterforbundet skal se nærmere på de rådene som en egen ekspertgruppe kommer med når den har gått gjennom McLaren-rapporten og 300 sider med tilleggsinformasjon som WADA har levert.

I papirene er 31 russiske skiskyttere mistenkt for doping, som VG meldte først i går. Emil Hegle Svendsen ser helst at ikke Anton Sjipulins navn står på den listen.

– Han er en ålreit fyr. Jeg håper ikke han har gjort noe gærent, sier Svendsen til VG.

Sett denne? Svendsen: – Nå er det gøy igjen

Skiskytterne er blitt informert om dopingjukset og den kartleggingen som IBU nå gjennomfører. Dommen faller to dager før jul. 22. desember legger ekspertutvalget, bestående av jurister og antidopingeksperter, sine konklusjoner.

– 31 utøvere. Det er voldsomt mange. Vi har fått signaler om at situasjonen faktisk er verre enn det vi på forhånd fryktet. Dette er kjempenegativt for skiskyttersporten, fastslår Emil Hegle Svendsen.

– Klare signaler



Han er klar på at de som synder skal ut.

– Har IBU bevis så skal de utestenge, og IBU har også gitt klare signaler om at det blir utfallet hvis bevisene holder. At IBU tar saken på største alvor viser jo også det faktum at man vil vurdere å flytte arrangementer som allerede er tildelt russiske arrangører.

IBU kan komme til å flytte både junior-VM i februar og verdenscupen i sibirske Tyumen i mars dersom russiske skiskyttere blir utestengt i kjølvannet av dopingjukset som er avdekket.

– Det vil være synd. Russland er en god skiskytternasjon og har så mange gode utøvere å ta av selv uten doping. Nå får vi bare avvente og se hva IBU lander på.

På skuddhold



I går mistet han seieren på det siste skuddet på stående skyting. Likevel er han på «skuddhold» av Martin Fourcade på lørdagens jaktstart. Svendsen går ut bare seks sekunder bak Martin Fourcade og fire sekunder etter Anton Sjipulin.

Johannes Thingnes Bø vil nok også ha et ord med i laget. Han ble nummer fire på gårsdagens jaktstart og har 11 sekunder opp til franskmannen som har vunnet fem av seks verdenscuprenn denne sesongen.

Erlend Bjøntegaard går ut som nummer 10 (30 sekunder bak), mens Ole Einar Bjørndalen – som ikke har fått fart på skiene sine – starter som nummer 14 (40 sekunder bak).