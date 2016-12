Svendsen: – Nå er det gøy igjen

I ettermiddag er skiskytter Emil Hegle Svendsen (31) tilbake i løypene hvor han gjorde sitt beste VM.

Klokken 17.30 stiller han til start på sprinten i Nove Mesto, på arenaen hvor han under VM i 2013 tok fire gull og en bronse.

– Jeg har bare gode minner fra Nove Mesto, melder trønderen som snart med rette kan kalle seg «Super-Svendsen» igjen.

Selv om ikke 31-åringen er i «VM-form» har det gått raskere å komme til hektene etter mageproblemene enn han hadde trodd.

– Ting har gått på skinner og én vei etter at jeg ble frisk. Nå begynner jeg å nærme meg de beste. Det er gøy igjen å drive med skiskyting, sier Svendsen, som hadde tre gode løp i Pokljuka i forrige uke.

Individuelt ble det 4. plass på sprinten og 2. plass på jaktstarten.

– Formen er grei



– Jeg har følt meg bra også etterpå, så jeg tror formen skal være grei. Så skal jeg være på mitt aller beste til VM i Hocfilzen i februar.

MILLIMETERPRESIS: Emil Hegle Svendsen slo Martin Fourcade med noen millimeter på jaktstarten i Nove Mesto og tok VM-gull i 2013. Foto: Reuters

– Hva er årsaken til at du har kommet tilbake så raskt?

– Det er flere grunner. Jeg har trent mye over mange år, problemene med kostholdet er løst og så mener jeg skiene mine er bedre enn de har vært på mange år. Når man er syk over lang tid bruker kroppen lang tid på å komme opp på et respektabelt nivå. Men dette har gått fort og smertefritt, beskriver Svendsen.

– Skitten snø i Nove Mesto blir ingen utfordring denne uken?

– Det er historie for min del. Uansett hva som skjer så har jeg gode ski. Dermed har man blitt kvitt noen kilo fra skuldrene.

– Det var her du slo Martin Fourcade med noen millimeter på jaktstarten i VM. Fortsatt er det vel et stykke opp til ham?

– Martin har vært heldig og dyktig så langt. Han har vist få svakhetstegn. Nå får vi se om han fortsetter på vinnersporet eller om det er mulig å slå han.

Bjørndalen starter tidlig



I ettermiddag går Svendsen ut som nummer 25. Først ut av de norske er Ole Einar Bjørndalen som nummer 2, Johannes Thingnes Bø nummer 22, Lars Helge Birkeland er nummer 35, Erlend Bjøntegaard nummer 73 og Fredrik Gjesbak starter som nummer 89.

Den største favoritten, Martin Fourcade, starter som nummer 31.