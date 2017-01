Svendsen med superløp da Norge vant

Norge benyttet sjansen da de tøffeste konkurrentene slet på standplass på dagens stafett i Ruhpolding.

Norge har vunnet de to siste stafettene i tyske Ruhpolding. I dag ble det tre på rad etter en oppvisning av Emil Hegle Svendsen på den siste etappen.

Ole Einar Bjørndalen hang godt med på førsteetappen. Han trengte ett ekstraskudd på første skyting. På stående plaffet han ned alle fem blinkene (på 18 sekunder!) og gikk ut som nummer to.

Marerittstart



Den første etappen ble et lite mareritt for to av Norges tøffeste konkurrenter, Tyskland og Frankrike. Erik Lesser måtte gå en strafferunde etter andre skyting, mens Simon Fourcade måtte bruke alle ekstraskuddene på den første skytingen.

På andre etappe måtte Vetle Sjåstad Christiansen benytte to ekstraskudd på siste skyting. Ved veksling var Norge 41,6 sekunder bak ledende Russland. Henrik L'Abée-Lund tok innpå russerne med en perfekt skyting på liggende. På stående måtte han bruke to ekstraskudd og tapte terreng.

Spurtseier



Ut på siste etappe hadde Emil Hegle Svendsen 30,6 sekunder å ta inn på Russland. Han gikk ut sammen med tyske Simon Schempp. De to skjøt like fort og gikk ut likt fra første skyting etter å ha tatt inn et par sekunder på Babikov i tet.

På andre skyting måtte Babikov bruke et ekstraskudd, mens Svendsen fylte. Dermed var forspranget nede i 14,8 sekunder. Simon Schempp måtte også bruke et ekstraskudd og ble hektet av.

Noen meter før mål klarte Svendsen å komme seg forbi Babikov og Norge vant.

– Det var en veldig bra etappe, og så var jeg heldig på siste skyting da Schempp bommet. Det var først helt på slutten at jeg skjønte at jeg kunne ta ham. Dette viser at selv om brødrene Bø ikke er med så har vi et brukbart lag, sa en sliten Svendsen til NRK etter triumfen.

Tyskland ble nummer tre, Ukraina nummer fire og Tsjekkia kom på 5. plass.

PS! Norge valgte å hvile Johannes Thingnes Bø på dagens stafett.