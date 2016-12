Svendsen endelig tilbake på pallen: – De siste årene har vært tunge

Emil Hegle Svendsen (31) har slitt med sykdom og hatt en trøblete sommer og høst. Men i dag viste han at han er tilbake i verdenstoppen da han spurtet ned russiske Anton Sjipulin og tok en råsterk andreplass.

Topp ti på dagens jaktstart 1. Martin Fourcade 2. Emil Hegle Svendsen, + 6,0 3. Anton Sjipulin, + 6,2 4. Johannes Thingnes Bø, + 48 5. Simon Schempp, + 59,8 6. Michael Rösch, + 1.21,0 7. Matvey Eliseev, + 1.27,5 8. Maxim Tsvetkov, + 1.28,0 9. Ole Einar Bjørndalen, + 1.31,5 10. Michal Krcmar, + 1.34,3 ... 13. Lars Helge Birkeland, + 1.54,9 32. Erlend Bjøntegård, + 2.53,2

– De siste årene har vært tunge. Nå har jeg endelig funnet ut av det, og jeg føler meg bedre. Nå kan jeg endelig kjempe med de beste. Jeg skal ta opp kampen med Fourcade om å være verdens beste skiskytter, sier Svendsen til NRK.

Martin Fourcade var «som vanlig» suveren, skjøt fire fulle hus og trygget seieren. Det ble likevel dramatikk på dagens løp - men det utspant seg bak ryggen på franskmannen.

Emil Hegle Svendsen skjøt fire fulle hus på jaktstarten, og gikk ut på sisterunden skulder mot skulder med russiske Sjipulin. De to holdt følge på de siste kilomterne, dermed var det i spurten det hele ble avgjort.

Der var trønderen sterkest - han var først over målstreken av de to, og sikret dermed andreplassen.

Det er en enorm opptur for Svendsen, som har hatt et trøblete halvår. I sommer ble han satt ut av mageproblemer, og mistet mye trening. Han kom seg tilbake, men i september ble han slått ut av sykdom på nytt. Dermed røk det nok en måned i motgang, og da sesongstarten kom advarte Svendsen om at formen ikke var tilbake.

Men nå er han ikke langt unna. Dagens løp var en sterk oppvisning på skytebanen, fire fulle hus er strålende - og også i sporet så Svendsen lett og fin ut hele veien. Spurten var ikke det råeste Svendsen har vist det norske folk opp gjennom årene, men det holdt i duellen med Sjipulin.

Det ble dermed andreplass på trønderen, kun slått av suverene Fourcade.

– Sjipulin så sliten ut, så da tenkte jeg at det var lett match. Men han hang på, så det var hardt de siste 300 meterne, sier Svendsen.

Småsyk Bø



Det var i utgangspunktet Johannes Thingnes Bø som hadde det beste utgangspunktet på jaktstarten i dag - 23-åringen gikk inn til en råsterk andreplass på fredagens sprint. Det til tross for at han har slitt med sykdom den siste uken - legene anbefalte ham å ikke gå løpet i det hele tatt.

Det rådet trosset Bø. Han hadde riktignok ingen fyrverkerifart på den siste runden, men da hadde han allerede sørget for ti treff, og løpet holdt til pallplass.

Og et bra utgangspunkt for jaktstarten: Bø kunne gå ut 13,7 sekunder bak Fourcade i dag.

Også de andre nordmennene gikk en god sprint, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen var også på skuddhold av Fourcade da de slapp ut av startboksen på jaktstarten.

Svendsen og Bø gikk sammen



Duellen mellom Fourcade og Bø har av mange blitt spådd å bli tett og jevn gjennom vinteren, og franskmannen følte seg neppe trygg da han la avgårde med sin norske rival halsende kun 13 sekunder bak seg i de slovenske skogene i dag.

Fourcade hadde trøbbel på standplass under jaktstarten forrige helg, men inne på første skyting gjorde han jobben godt. Franskmannen skjøt fullt - men det gjorde også trioen som fulgte ham, Anton Shipulin, Bø og Svendsen.

Liggende skyting nummer to ble egentlig en reprise av den første, dermed var det duket for et par høydramatiske stående skytinger.

Med superraske forhold i sporet gikk det kjapt mellom skytingene, og da Fourcade og Sjipulin kom inn til tredje skyting var det med den norske duoen 15-16 sekunder bak seg.

Avgjort på siste skyting



Men verdens beste skiskyttere svikter sjelden under gode forhold, og både franskmannen og russeren leverte to sterke stående serier. Bø og Svendsen måtte dermed skyte fullt for å ha sjanse på seier.

Og skytetrener Siegfried Mazet kunne nikke fornøyd med det de to norske presterte. For begge to sendte samtlige fem blinker rett ned, og dermed sto og falt alt på den siste skytingen.

Der var det to mann som fylte - Fourcade og Svendsen. Sjipulin fikk én bom, noe som sendte ham ut likt med trønderen, 24 sekunder bak Fourcade.

Seieren var allerede delt ut til franskmannen, men kampen om andreplassen ble en thriller. Den thrilleren avgjorde Svendsen.

Bø mistet pallen og ble nummer fire.

– Jeg fikk den velkjente skjelven. Det er kjedelig, men jeg ble litt for heit i toppen, forklarer Bø til NRK.