Svendsen advarer mot å ta VM-medalje på forskudd

HOCHFILZEN (VG) Emil Hegle Svendsen (31) advarer de som tror Norge bare kan «spasere» inn til en medalje på torsdagens mix-stafett.

På de fem siste mesterskapene har de norske skiskytterne tatt tre gull og to bronse på øvelsen som markerer åpningen av skiskytter-VM her i Hochfilzen.

– Vi kan ikke ta noe for gitt selv om vi på forhånd kan si at vi må ha medalje for å være fornøyd, sier Emil Hegle Svendsen.

Trønderen skal ut på sin første mix-stafett i et mesterskap siden OL i Sotsji i 2014. Da var han ankermann for en miks som tok OL-gullet.

– Helt åpent



– Det spesielle med mix-stafetten er at mange nasjoner klarer å «skrape» sammen et bra lag. Når det er stafett for kvinner eller menn er det mange lag som har to og tre gode utøvere, så faller de gjennom. På mix-stafetten har de fleste to gode løpere av hvert kjønn. Derfor er det helt åpent hvem som vinner. Det blir spennende.

Svendsen forbereder seg som om han skal gå en vanlig stafett.

– Det er ganske likt. Du forbereder deg på at vi helst skal kjempe i toppen og at du kanskje skal gå ut med noen gode lag. Det kan bli en behagelig opplevelse og det kan bli nervepirrende. Du vet jo aldri om du skal gå ut med de beste eller går foran eller bak.

Går sammen med Fourcade



Svendsen går ankeretappen og kan fort havne i en ny duell med Martin Fourcade. Frankrike stiller med det samme laget som tok VM-gull i Holmenkollen i fjor. For Norge åpner Marte Olsbu, mens Tiril Eckhoff går 2. etappe og Johannes Thingnes Bø 3. etappe.

– Jeg gleder meg veldig til mix-stafetten. Det blir en tøff konkurranse, men vi har toppet laget så godt vi kan og må prøve å slå de andre, sier Eckhoff.

Johannes Thingnes Bø har dette utgangspunktet.

– Det er ikke bare tre lag som vil kjempe om medaljer, men det er noen som må sitte igjen uten medaljer. Hvis vi alle fire leverer optimalt så vil vi kjempe om medalje og kanskje gullet hvis ting går riktig bra. Det er uansett viktig for oss å få en bra start på mesterskapet, at vi får et bevis på at vi er på gang igjen, sier Thingnes Bø.

Han vil ikke være skuffet om det blir bronse – som på hjemmebane i fjor.

– Får vi en ny bronse så vil jeg være fornøyd med det.

PS! Mix-stafetten går torsdag klokken 14.45.