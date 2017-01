Super skyting ga pallplass for de norske jentene

De norske skiskytterjentene fortsetter å imponere på stafett. I ettermiddag holdt det nesten til seier.

Norge, regjerende verdensmester på stafetten, fikk en brukbar start i Ruhpolding. Kaia Wøien Nicolaisen fikk ned alle fem blinkene på liggende skyting. Nicolaisen gjorde jobben også på stående skyting, men tapte en del i sporet til de beste.

Hun sendte Hilde Fenne ut på en 9. plass, nesten 28 sekunder bak Finland som hadde Kaisa Mäkäräinen på første etappe. Etter perfekt skyting på liggende gikk Fenne ut først, rundt fire sekunder foran Tyskland og Frankrike.

Fenne-oppvisning



På stående skyting brukte Fenne 27 sekunder på de fem blinkene og gikk igjen ut i ledelse. Problemene til Fenne oppsto i en sving da hun ble kjørt ned av tyske Maren Hammerschmidt og falt. Før veksling ble hun forbigått av Tyskland, Italia og Ukraina.

– Jeg måtte treffe i dag for kroppen var litt seig. Jeg har jobbet sykt hardt de to siste dagene for å få selvtillit på standplass, var vurderingen til Fenne. Overfor NRK ville hun ikke kritisere den tyske jenta etter fallet.

Tiril Eckhoff holdt 4. plass inn til første skyting. Hun trengte ett ekstraskudd og gikk ut på en 5. plass, nesten 19 sekunder bak Tyskland. På andre skyting tok Eckhoff innpå teten med en perfekt stående serie og gikk ut som nummer tre bak Ukraina og Italia.

Traff på alt



Eckhoff leverte også i sporet på sisterunden og sendte Marte Olsbu ut fem sekunder foran Ukraina og Italia på den siste etappen. Olsbu var raskest på standplass, fylte og gikk ut fem sekunder foran Tyskland og en jagende Laura Dahlmeier.

Den stående skytingen ble en ny oppvisning fra Olsbu. Fem blinker gikk rett ned mens Dahlmeier måtte bruke et ekstraskudd. Dermed hadde Olsbu 10,7 sekunders ledelse på Dahlmeier før sisterunden.

Dahlmeier tok igjen Olsbu kjapt og gikk inn til en suveren 1. plass. Også Frankrike gikk forbi Olsbu i spurten. Dermed ble det 3. plass.

– Hun lekte med meg. Jeg ventet bare på at hun skulle komme. Dahlmeier rykket og jeg hadde ikke sjanse, sier Marte Olsbu til NRK.

Norge var best av alle på standplass og jentene klarte seg med ett ekstraskudd på åtte skytinger. Det har bare skjedd tre ganger tidligere i historien, ifølge NRK-ekspert Ola Lunde.

Til sammenligning brukte jentene seks ekstraskudd da de vant VM-stafetten i Holmenkollen i fjor.

• Topp 5 på dagens stafett

1. Tyskland (6 ekstraskudd)

2. Frankrike (7)

3. Norge (1)

4. Ukraina (3)

5. Italia (6)