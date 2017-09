Bare fem måneder før vinter-OL er det klart at skiskytter-sjef Morten Aa Djupvik (42) slutter i jobben. Ifølge både TV2 og NRK er han på vei til en lederjobb i Start.

Norges Skiskytterforbund bekreftet i en pressemelding torsdag at Djupvik slutter. Nå skal han altså være på vei til Start, som ligger godt an til opprykk til Eliteserien. Morten Aa Djupvik har allerede flyttet til Kristiansand. Han blir trolig presentert på en pressekonferanse i Start kl. 15.00.

Djupvik var tidligere landslagstrener i langrenn. Han har hatt jobben som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund siden mars 2015.

VG+: Slik skal Start gjenreises

– Jeg er overrasket over at den beskjeden kommer nå. Vi er snart i oktober. Det er uheldig, sier NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold til nrk.no, som først omtalte Djupviks avgang.

– Det er aldri en god timing å forlate et lag i en OL-sesong, men jeg har fått et tilbud på mitt nye hjemsted som jeg ikke kunne si nei til, sier Djupvik.

– Jeg har snakket med Ole Einar Bjørndalen. Han synes det er synd at Morten slutter, for han er en dyktig fyr, sier generalsekretær Rakel Rauntun til VG.

Skiskytteren Tarjei Bø har blitt kjæreste med P3-produsent Gita Simonsen

– Som firebarnsfar med to små tvillinger er det vanskelig å være på topp på både hjemme- og bortebane til enhver tid. Jeg forlater et supert team som har alle forutsetninger for å levere toppresultater denne sesongen. Vi har erfarne trenere og et solid støtteapparat som har jobbet godt med å planlegge OL-sesongen, så min avgang vil ikke være kritisk for gjennomføringen av sesongen. Der er jobben alt gjort, fastslår han i en pressemelding.

Det er torsdag 148 dager til OL i PyeongChang starter.

Generalsekretær Rakel Rauntun forteller at de har kjent til dette bare et par dager. Hun synes det er «leit» at Djupvik slutter.

– Vi har likevel stor forståelse for valget hans, og respekterer ønsket hans om å bo og jobbe på samme sted som familien sin. Det sportslige grunnlaget og planene for sesongen er lagt, og vi er i rute til vinterens sesong, sier Rauntun.

Les også: Bjørndalen om papparollen og OL-racet

– Hva gjør dere nå?

– Nå må vi først ha en ny hovedleder som kan fungere gjennom konkurransesongen, og parallelt med det jobber vi med å finne en ny idrettssjef på sikt, sier Rauntun til VG.

Morten Aa Djupvik ga seg som langrennstrener etter Oslo-VM i 2011 og gikk til en jobb hos Norges Skiforbunds hovedsponsor Aker.

Doping-misnøye i Kollen: Nektet å ta presidenten i hånden

Den blide Gloppen-karen har hatt et bredt ansvarsområde i Norges Skiskytterforbund. Ifølge deres hjemmeside har han hatt ansvaret for:

* Landslagsmodell og -struktur.

* Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag.

* Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM .

* Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam.

* Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene.

* Overordnet kontakt Olympiatoppen.

* Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite.

Morten Aa Djupvik jobbet som NRK-ekspert i årene mellom jobbene som langrennstrener og skiskytter-sjef.