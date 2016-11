SJUSJØEN (VG) Selv har ikke Johannes Thingnes Bø (23) tro på at han kan vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen, men lagkompiser og eksperter mener han er god nok til å ta opp kampen med suverene Martin Fourcade (28).

– Han er helt klart god nok for det. Om det skjer nå eller om det skjer til neste år, det spiller ingen rolle. Han er god nok. I løpet av to år så tar han ham, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

På gårsdagens sprint på Sjusjøen lå Bø jevnt med Fourcade gjennom store deler av løpet. Men på sisterunden tapte 23-åringen mye, og i mål skilte 12,9 sekunder de to.

Dermed gikk førsteplassen i vinterens aller første skiskytterrenn til Fourcade, mens Bø ble nummer to. Franske Fabien Claude tok tredjeplassen.

– Å være så nær Fourcade allerede, så tidlig i sesongen, det synes jeg er en styrke. Jeg håper jeg kan være med og kjempe mot ham fra dag én i år - han pleier å være god i starten av sesongen, men nå håper jeg å henge med, sier Bø til VG.

Bø: – Var ikke helt villig til å ta opp kampen

Tror ikke på stabilitet



Kalenderen viser 13. november, og det er på dagen fire måneder til verdenscupen avsluttes i Holmenkollen. I løpet av disse i alt 120 dagene skal Bø og Fourcade utkjempe mange dueller - og kanskje også den største av dem alle, kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Selv er ikke Bø spesielt optimistisk. Tidligere sesonger har han variert en del i prestasjonene, levert toppløp, men også vært langt nede på resultatlistene i enkelte renn. Det vet han ikke vil holde i sammenlagtkampen mot den franske skiskyttergiganten.

Følg dagens fellesstart på VG Live fra klokken 14.15

– Jeg har ikke greid det før, så hvorfor skal jeg greie det nå? sa han til VG fredag.

Men rundt ham tror både lagkompiser og eksperter at han er god nok til å klare det.

– Jeg tror han har store muligheter. Klart, Fourcade vant med mange hundre poeng i fjor, og det tar man ikke igjen på et blunk. Men Johannes har tatt alle mulige andre steg veldig fort, så hvorfor ikke nå, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

Trenerbytte



Å skulle ta innersvingen på Martin Fourcade er en formidabel oppgave. Ingen annen skiskytter har greid det samme som ham: Å vinne verdenscupen sammenlagt i fem sesonger på rad.

I sesongen 2010/11 var det Tarjei Bø som tok sammenlagtseieren, fattige fem poeng foran Emil Hegle Svendsen. Fourcade kom på tredjeplass det året, men sesongen etter var han forbi. Og han har aldri sett seg tilbake.

En som kjenner Fourcade godt, er de norske skiskytternes skytetrener, Siegfried Mazet. Mazet har vært skytetrener for det franske landslaget, og dermed også Martin Fourcade, i åtte år, men i vår takket han ja til jobb i Norge.

I går var Mazet imponert over Bø.

– Good job. Really good job, sa den franske treneren da 23-åringen passerte ham i målområdet etter at rennet var over. Mazet er imponert over det han har sett av minstebror Bø så langt denne høsten, men han advarer mot å fokusere for mye på duellen mellom den norske 23-åringen og Fourcade.

– Det handler ikke bare om å slå Martin. Man må gjøre det man må gjøre med børsa og skiene, deretter kan man se på resultatlisten, sier han til VG.

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid har tro på Bø, men understreker at det er en formidabel jobb han må legge ned dersom han skal stå igjen som sammenlagtvinner.

– Det blir en knallhard kamp. Johannes må kjempe mot seg selv i hver eneste konkurranse. Toppnivået hans er like bra som Martin sitt, men det vil kreve mye av ham i hvert eneste løp framover, sier hun til VG.



