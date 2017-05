Skiskytternes triumftrener tar med seg familien til Norge

SJUSJØEN (VG) I jakten på OL-gull 2018 får Johannes Thingnes Bø (23) og skiskyttergutta et stort ønske oppfylt: Daglig oppfølging av gulltrener Siegfried Mazet.

– Det blir grisebra. Det vil i alle fall gjøre meg til en bedre skiskytter, sier Bø til VG.

Da Norge hentet Martin Fourcades suksesstrener foran forrige sesong, skapte det bølger i Frankrike. At Mazet meldte overgang til erkerivalen, gikk ikke upåaktet hen, og Fourcade uttalte at han følte seg såret over jobbskiftet.

Det gikk bra likevel: Fourcade gikk inn tre millioner i premiepenger denne sesongen

Nå har Mazet fått en sesong på seg bak den norske kikkerten på standplass, og nasjonsbyttet begynner å bli gammelt nytt. Nå er det nye endringer som står på trappene for franskmannen:

Han har pendlet mellom samlinger, verdenscuprunder og Norge det siste året. I sommer blir ting annerledes: Han tar med seg kona og deres to døtre, og slår seg til i Norge.

I første omgang fram til vintersesongen starter på høstparten, men skiskytterforbundet håper flyttingen etter hvert kan bli på permanent basis.

– Vi legger ikke skjul på at vi vil det skal gi mersmak å være i Norge. Det er kjekt at han og familien vil gjøre dette nå, det blir en opplevelse for dem og en stor styrke for oss og gutta, sier skiskyttersjef Morten Aa Djupvik til VG.

Norsk sommer



Denne uken befinner skiskytterne seg på Sjusjøen, på en samling i regi av Olympiatoppen. Halvveis ut i onsdagens pressetreff kom også Mazet ruslende ut i solsteken.

– Det er alltid fint vær i Norge! Når jeg er i Frankrike og ringer til Morten (Djupvik) eller Egil (Kristiansen) så sier de alltid at været er dårlig. Men når jeg er her, er det alltid sol. Det er forresten elendig vær i Frankrike nå, ler Mazet.

Hvis det stemmer at skytetreneren kommer med solen, er det bare å begynne å glede seg over en strålende norsk sommer. For om en drøy måned kommer Mazet med familie for å bli fram til høsten.

– Tidligere har jeg kommet til Norge et par dager før en samling, og kanskje blitt igjen noen dager i etterkant også for å ha en-til-en-treninger. Det hjelper meg til å kjenne gutta bedre, og nå vil jeg gjøre mer av dette gjennom sommeren. Det blir en av nøklene for bedre skyting kommende vinter, sier Mazet.

Å få tettere oppfølging i treningshverdagen er noe skiskytterne har ytret et tydelig ønske om.

– Nå blir det skyting hver dag i sommer. Det er enklere å få trent masse når man får oppfølging fra noen som lager en plan på ting, sier Johannes Thingnes Bø.

Men Bø er herved advart: Det blir ingen slaraffen-sommer med Mazet på plass. Han kommer til å stille strenge krav.

– Jeg vil pushe grensene mer. Jeg vil være strengere. Kreve kvalitet, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet!

VÅRENS FØRSTE SAMLING: Johannes Thingnes Bø og de øvrige skiskytterne er denne uken på Sjusjøen sammen med landslagene i langrenn og kombinert. Foto: , NTB scanpix

Klart mål



Det er ingen hemmelighet at det er én mann som må slås når skiskytterne går inn i OL-sesongen. Martin Fourcade har vært så å si utilnærmelig de siste årene, men knapt noen kjenner ham bedre enn Mazet. Treneren vet derfor også nøyaktig hva som skal til for å slå ham – ikke bare må farten i løypa være ekstremt god, også på skytebanen må prestasjonen være tilnærmet perfekt.

– Målet er krystallklart. Man må ligge på minst 90 i treffprosent. Det er matematikk. Men Johannes har vært nær, han lå på 88, nesten 89 i vinter. Emil (Hegle Svendsen) på 87–88. Guttene har alt, men det har gått mye opp og ned. Vi slet med mye sykdom, og mistet mye tid til å jobbe sammen, sier Mazet.

Det tok tid for skiskyttergutta å tilpasse seg Mazets filosofi i fjor sommer, men ifølge franskmannen så han store fremskritt gjennom vinteren.

– Under VM og etterpå virket det som de tilpasset seg mer og mer, og nå forstår de veldig godt hva jeg vil. De vet hvorfor vi gjør ting på én måte nå på våren, og hvorfor vi skal gjøre det annerledes i juli, for eksempel. De er fornøye med strategien, og de er involvert i prosjektet, sier han.

Mazet gleder seg til å ta fatt på sommer i Norge sammen med familien, og ha det han omtaler som et «kult liv». Senere kan det bli høyaktuelt å flytte permanent.

– Jeg ville likt det. Og helt ærlig, jeg prøver å vurdere det, jeg prøver å lære – men det er flere ting jeg må tenke på, smiler han.