Skiskytternes avslutningsfest stoppet av politiet

Brannvesenet og politiet måtte stoppe skiskytterelitens avslutningsfest på Holmenkollen Park Hotel i natt.

– Politiet kom og avsluttet festen fordi brannalarmen hadde blitt utløst manuelt flere steder av noen som løp rundt i gangene på hotellet og hadde det moro. Derfor avsluttet politiet etter hvert festen, sier kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar, til kanalen.

NRK skriver at de har fått tilgang til en privat video der noen av festdeltakerne skal ha sunget i resepsjonen samtidig som brannalarmen gikk. Nordskar forteller videre at hun ikke kjenner til hvilke utøvere det var, og at det ble oppfattet som rampestreker.

Skiskyterne avsluttet verdenscupsesongen søndag da Martin Fourcade sikret tidenes sesong – til tross for en sjokkfeil – etter at Tiril Eckhoff hadde sikret norsk suksess i Kollen.

Avslutningsfesten ble ikke like vellykket. Arrangementet var for skiskytterne og støtteapparat i regi av Det internasjonale skiforbundet (IBU) og Holmenkollen Skifest, bekrefter sportssjef Morten Aa Djupvik, som overfor NRK forteller at han dro klokken ni og derfor ikke vet noe mer om hendelsene.

Ole Einar Bjørndalen sier til NRK at han hadde gått og lagt seg da brannalarmen gikk.

– Vi måtte ned i resepsjonen og se hva som hadde skjedd. Men det var bare at alarmen hadde gått, og da kunne vi gå tilbake for å legge oss. Hvordan den ble utløst vet jeg ikke. Jeg synes det var en bra feiring. Fourcade holdt en fin tale, og alle hadde det bra og koste seg voldsomt. Det er alltid moro med skiskytterfest, sier Bjørndalen til kanalen.

Holmenkollen Park Hotel sier til VG at de ikke ønsker å kommentere saken.

