Russer ut før VM-starten: Ubehagelig å se norske astmatikere spraye seg i nesen

OSLO/ HOCHFILZEN (VG) Den siste ukens ordkrig i skiskyting har ikke lagt seg inn i VM-starten i Hochfilzen.

Nå er det den tidligere verdensmesteren Vladimir Dratsjov som går ut mot nordmennene i etterkant av striden rundt dopingdømte Aleksander Loginov, som nå er tilbake og skal starte i VM. Russerne bekreftet onsdag at Loginov skal gå åpningsdistansen mixed stafett torsdag.

Dratsjovs uttalelse til Sovjetskij Sport kommer etter at Johannes Thingnes Bø sa til NRK at «jeg blir ikke glad når jeg ser Loginov på startstreken».

Dratsjov, som er russer og først konkurrerte for Russland, senere Hviterussland, synes det er merkelig at noe slikt kommer fra en norsk munn.

– Hvem er det som sier dette, uttaler Dratsjov retorisk.

– Det var også ubehagelig for oss når norske astmatikere konkurrerte og sprayet seg i nesen. Det var ubehagelig å se at de permanent hadde snørr i ansiktet. Men la oss ikke ta hensyn til dem. La oss vise i sporet at vi er sterkest, sier den tidligere topputøveren til Sovjetskij Sport.

Det hele startet med at Aleksander Loginov ble tatt for EPO-bruk mot slutten av 2014 - i en test utenfor konkurranse. Han fikk to års dom. Den er sonet, og både han og en annen EPO-dømt utøver, Irina Starykh, er nå tatt ut på det russiske laget til Hochfilzen.

Da Loginov den 31. januar kunne feire 25 årsdag, ble han gratulert på Instagram og andre steder av det russiske skiskytterforbundet. De nevnte spesielt hans meritter som skiskytter.

Det fikk den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade til å tenne og kommentere på bildetjenesten Instagram:

– Glem ikke de viktigste merittene hans. Han ble utestengt i to år for bruk av EPO.

Dermed var bråket i gang. Blant dem som senere har uttalt seg om Loginov, er Johannes Thingnes Bø. Han sa til NRK:

– Han slo meg i et par renn. Jeg har ikke så mye til overs for han. Jeg håper at vi ikke ser ham med det første, selv om han har sonet straffen sin, sa nordmannen - og la tli:

– Det er kjedelig med doptatte folk som kommer tilbake og gjør det bra. Det er ikke bra for sporten.

Det er dette som Vladimir Dratsjov nå går ut mot. Også en annen tidligere toppløpere, Sergej Tsjepikov, går ut mot uttalelsene fra Fourcade, Bø og andre:

– Heldigvis ser det ut som alle disse uttalelsene ikke påvirker Loginov. Han er psykisk klar og har min fulle støtte. Dette galskap og en slags psykose, sier Tsjepikov om uttalelsene fra de utenlandske konkurrentene.

Russiske medier spekulerer i om Aleksander Loginov kommer til å gå på det russiske stafettlaget i VM.

Den mangeårige presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, sa onsdag til NTB at dopinganklagene mot russiske utøvere er det mest krevende har stått overfor i sin presidenttid.

Onsdag ble det avholdt ekstraordinær IBU-kongress i den østerrikske alpelandsbyen Fieberbrunn, dagen før årets verdensmesterskap tar til i Hochfilzen noen kilometer unna.

Kongressen var et direkte resultat av utøvernes krav om handling etter dopingavsløringene i McLaren-rapporten. Samtidig har Verdens Antidopingbyrå (WADA) utøvet press på IBU og avkrevd en forklaring på at russiske Tjumen i september ble tildelt VM i 2021 til tross for dopinganklagene som foreligger mot landet.

Onsdag valgte forbundet som et svar på det siste å anmode russerne om å trekke seg som arrangør av mesterskapet. Dersom anmodningen ikke etterkommes, vil IBU likevel starte arbeidet med å legge mesterskapet et annet sted.