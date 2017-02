Politiet beslagla medikamenter hos VM-deltakere

HOCHFILZEN (VG) Politiet har beslaglagt en rekke medikamenter hos det kasakhstanske skiskytterlandslaget.

Noen timer før skiskytter-VM innledes med ettermiddagens mix-stafett her i Hochfilzen, er det blitt kjent at politiet i samarbeid med det internasjonale skiskytterforbundet har gjennomført flere razziaer mot skiskyttere fra Kasakhstan.

Ifølge meldinger skal politiet, Bundeskriminalamt, ha beslaglagt en rekke produkter og medisiner.

Etterforskningen er ikke avsluttet, blir det opplyst. Etterforskere går nå gjennom bevisene for å sjekke om de representerer brudd med antidoping-reglene. Medikamentene og medisinene er tatt hånd om av antidopingbyrået her i Østerrike, Nada.

Politiet holder en pressekonferanse nå klokken 13 i Hochfilzen.

Alle ble testet



IBU opplyser nå at de har gjennomført testing av alle deltakerne fra Kasakhstan. Alle utøverne får likevel anledning til å delta på dagens mix-stafett i påvente av resultatene fra dopingtestene.

– Vi fant ulike medisiner og produkter på rommene, men etterforskningen er ikke over, opplyser Vinzenz Kriegs-Au i østerrisk politi.

30 politibetjenter var involvert i razziaen mot et hotell i går kveld.

– Vi samarbeider tett med politiet og setter pris på den profesjonaliteten de har vist. Vi har valgt å dopingteste hele det kasakhstanske landslaget og avventer resultatene av disse prøvene, opplyser generalsekretær i IBU, Nicole Resch.

– Bare trist



Generalsekretær i det norske skiskytterforbundet, Rakel Rauntun, overvar pressekonferansen her i Hochfilzen sammen med president Erlend Slokvik.

– Nå får vi vente og se om dette er en dopingsak eller ikke. Er det dét, så er det jo bare trist. I går hadde vi en ekstraordinær kongress hvor vi diskuterte doping. Dette viser at vi må ha strengere straffer for systematisk doping, både for utøvere og for forbundsnivå. Dette må vi komme til livs ellers mister vi troverdigheten til sporten vår, sier Rauntun til VG.