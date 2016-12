Olsbu på pallen: – Jeg hadde syre fra tærne og opp til øra

Marte Olsbu (26) fikk seg en smell da hun måtte operere vekk blindtarmen bare uker før verdenscupstarten. Men i dag viste hun at operasjonen er et tilbakelagt kapittel.

– Det var litt av en opptur! Jeg er kjempefornøyd, jeg gikk et optimalt løp, sier Olsbu til NRK.

Mens de fleste norske øyne var festet på Tiril Eckhoffs avslutning på dagens sprint, gikk Olsbu ut i bra tempo på dagens løp. Inne på liggende skyting leverte hun varene perfekt, fem blinker rett ned, og dermed meldte hun seg på i kampen om en pallplass.

Også på stående skyting viste Olsbu at storformen er i anmarsj. Nok en gang fullt hus, og med en god sisterunde gikk hun seg inn til en foreløpig tredjeplass. Bak henne kom det riktignok flere sterke navn, deriblant Gabriela Koukalova og Dorothea Wierer.



26-åringen måtte dermed smøre seg med tålmodighet og tåle en stund med nervepirrende venting før hun fikk svaret på om hun fikk beholde pallplassen.

Men etterhvert ble det klart: Olsbu hadde gått såpass bra at kobbelet bak henne ikke greide å slå tiden hennes. Dermed ble det pallplass for Olsbu, som etter et høydeopphold i oktober endte på sykehus med smerter i magen. Hun måtte til slutt operere blindtarmen, bare uker før sesongstart.

Men nå er 26-åringen tilbake i form.

– Jeg kjente at jeg begynte å stivne på andrerunden, men greide å holde det i gang. Sisterunden var skikkelig tung, da hadde jeg syra fra tærne og opp til ørene, ler hun.

Vant gjorde for øvrig tyske Laura Dahlmeier. Franske Justine Braisaz ble nummer to. Olsbu starter morgendagens jaktstart 21,3 sekunder bak Dahlmeier.

Revansjelysten Eckhoff



Sesongstarten i Östersund forrige helg ble ingen stor opplevelse for Tiril Eckhoff, som først måtte stå over normaldistansen på grunn av sykdom, deretter tok hun en sjuendeplass på sprinten, før det ble en helsprekk og 27. plass på jaktstarten.

Hun var fryktelig skuffet forrige helg, og følte antakelig dermed at hun hadde litt å revansjere da skiskyttersirkuset ankom Pokljuka denne uken.

Men akkurat som forrige helg ble det én bom for mye på sprinten, med ni av ti treff holdt det ikke med god fart i løypa.

Bom kostet tid



Eckhoff åpnet bra, og leverte en god serie da hun kom inn på matta for første gang i dag. Fem rett ned på liggende skyting, og hun hadde en forløpig ledelse da hun gikk ut fra standplass.

Skulle Eckhoff ha en pallsjanse, måtte hun gjøre jobben på stående skyting. Hun tok seg god tid da hun kom inn på standplass, og de to første svarte blinkene gikk over i hvitt. Det tredje skuddet jobbet hun lenge med, men til slutt endte det i bom - men Eckhoff viste seg sterk da hun fylte de to siste.

Ni av ti treff, dermed måtte det smelle litt i sporet dersom 26-åringen skulle få sjansen til å klyve opp på pallen. Nær sagt «som vanlig» gikk Eckhoff en sisterunde i høyt tempo, og langrennstiden vitner om at den norske skiskytteren har noe bra på gang.

Tiden som ble brukt på standplass og den ene bommen sendte henne likevel nedover på resultatlistene. Dermed ble det ingen pallplass på Eckhoff, men hun har likevel et bra utgangspunkt på morgendagens jaktstart. Hun endte til slutt som nummer 19, ett minutt bak Dahlmeier.

– Jeg er fornøyd med at jeg presset ned blinkene. Jeg følte det gikk dårlig i sporet i dag, men vi får håpe det løsner etterhvert, sier Eckhoff til NRK.

Fanny Horn Birkeland gjorde for øvrig som Eckhoff og skjøt ni av ti treff - 28-åringen slapp unna med én bom på den stående serien sin. Hun endte likevel et godt stykke ned på lista, på 32.plass.

– Det ble litt tungt i dag. Jeg fikk ikke helt flyt på skiene, det gikk jevnt, men ingen stor fart. I tillegg ble det en bom for mye, oppsummerer hun overfor NRK. Hilde Fenne ble nummer 51. Ragnhild Femsteinevik endte på 104. plass.

PS! Kvinnene skal gå jaktstart i morgen i Pokljuka, starten går klokken 14.45.