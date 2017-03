Olsbu fikk Norge på pallen etter superspurt

Skiskytterjentene mislyktes totalt på stafetten under VM i Hochfilzen. I dag fikk de en liten revansje da Marte Olsbu (26) spurtet Norge inn til andreplass i OL-løypene i Sør-Korea.

– Dette var godt, sier trener Stian Eckhoff til NRK.

Laget som startet stafetten i OL-løypene i Pyeongchang i dag tidlig, var det samme som gikk VM-stafett i Østerrike for noen uker siden. Da opplevde skiskytterjentene et sviende nederlag, og endte helt nede på 11. plass.

I dag fikk Norge sjansen på nytt, med Kaia Wøien Nicolaisen på første etappe, Hilde Fenne på andre, Tiril Eckhoff på etappe tre og Marte Olsbu som ankerkvinne.

Norge hange godt med gjennom hele stafetten,og til slutt var det Olsbu som måtte avgjøre - i en spurt mot Tsjekkia og Sverige. Der viste 26-åringen seg sterkest, og sikret andreplassen bak suverene Tyskland.

Fikk du med deg denne? Bjørndalen rammet av tyver - kom tomhendt til OL-byen

Eckhoff reddet Norge inn



VM-stafetten i Hochfilzen ble en gedigen nedtur, preget av ekstraskudd, strafferunder og tårer. Etter at den var overstått snakket norske ledere og trenere om hva slags grep som måtte tas fram mot OL 2018, og skiskyttersjef Morten Aa Djupvik slo fast at alle steiner måtte snus.

Leste du? Her er grepene som skal løfte skiskytterjentene etter VM-fiaskoen

I dag fikk skiskytterjentene likevel med seg en god opplevelse - attpåtil i de samme løypene som de møter i OL i neste år. Nicolaisen gikk førsteetappe for Norge, hun trengte ett ekstraskudd og sendte Hilde Fenne ut på andre etappe som nummer sju.

Fenne kom seg gjennom liggende skyting med ett ekstraskudd, men på andre skyting fikk hun langt mer trøbbel. Hun sprakk totalt, og måtte ut i strafferunde - det sørget for at Norge mistet kontakt med teten, og Fenne sendte Eckhoff ut som nummer åtte på tredjeetappen.

Eckhoff har hatt et oppsving etter VM, før helgen slo hun til med andreplass på sprinten i Pyeonchang, og fulgte opp med fjerdeplass på jaktstart i går. I dag gjorde hun en svært sterk jobb for Norge, 26-åringen måtte riktignok bruke to ekstraskudd på liggende skyting, og ett på stående - men farten i sporet gjorde at hun gikk Norge kraftig opp.

Les også: Svendsen om gulløst VM: – Bare å legge oss flat – helt ræva

Spurt-triumf



Da Marte Olsbu fikk klapset som sendte henne ut på ankeretappen, var det som nummer tre. Også hun trengte ekstraskudd, og det dro seg mot en dramatisk avslutning da hun var ferdig med stående skyting.

Tyskland hadde grepet om seieren, men bak kom Norge, Tsjekkia og Sverige. Stafetten ble avgjort på oppløpet - og Olsbu fikk testet spurtegenskapene sine.

På de siste meterne kom hun som ei kanonkule, og gled over målstreken til en andreplass for Norge. Det var en god seier for Olsbu, som brukte tid før VM på å trene spurt.



– Det tok noen økter før hun fikk til det. I dag var jeg glad for at vi la ned de timene, sier Stian Eckhoff.