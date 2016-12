OL-mester i skiskyting: – Jeg ble tilbudt doping

To ganger OL-mester i skiskyting Sergej Tsjepikov (49) innrømmer at han ble tilbudt EPO.

Det sier den tidligere skiskytteren i et intervju med avisen Sport Ekspress – etter at det torsdag ble klart at Russland må gi fra seg verdenscuprennet i skiskyting denne vinteren. Derimot blir ikke russiske utøvere utestengt, til tross for at McLaren-rapporten har 31 navngitte skiskyttere.

– Ble du tilbudt doping, spør Sport Ekspress?

– Ja. Men jeg sa nei takk.

– Kjenner du noen som sa ja?

– Bare noe jeg gjettet eller antok. Jeg la opp i 2006. Jeg kan bare snakke om den tiden. Jeg vet ikke detaljer om det har skjedd senere. Jeg ble tilbudt ulike typer EPO, blant annet darbepoetin, som Johan Mühlegg ble tatt med.

Les også: Russland ga fra seg renn – slapp utestengning

Tsjepikov forteller til avisen at dette skjedde etter 2000. Han hevder at det ikke var noe doping i skiskyting i Sovjet-tiden, fordi grensene var stengt og det var umulig å importere.

Sergej Tsjepikov ble olympisk mester på stafetten i Calgary i 1988 og på sprinten på Lillehammer i 1994. Han mener at det kan være flere som er skyldige i dopingen:

– Tidligere slapp man unna, men nå har WADA forbedret sin evne til å oppdage doping, sier Tsjepikov.

Fikk du med deg? Svendsen om dopingmistankene: – Verre enn vi trodde

– Det er ingen grunn til å frikjenne idrettsutøverne. Men det er forskjellige saker: noen ganger er legen skyldig, mens noen ganger blir utøverne tilbudt ulike varianter, med garanti om at de ikke blir tatt.

Russeren uttaler seg også om astmamedisin-bruk i idretten.

– Jeg anser at det ikke er riktig hvis du får diagnosen «astma» på den lokale poliklinikken, og du har tatt doping 15 år på toppnivå i idretten. Det er vanlig. Men vi trenger ikke å gå ned til det nivået.

Sport Ekspress spør om IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) ser gjennom fingrene med dette:

– Ja, alle vet det. Norge har sine representanter der, det har ikke vi. Derfor går spillet mot ett mål.

Les også: Norsk trener varslet WADA etter oppdrag i Russland

Det russiske styremedlemmet, Viktor Majgurov, fikk ikke delta i torsdagens debatt i IBU-styret, fordi han var inhabil.

– Altså var det ingen til å forsvare våre interesser, fastslår Sergej Tsjepikov overfor Sport Ekspress.

Russiske aviser er fulle med intervjuer med skiskytterne-folk som ikke skjønner noe av torsdagens avgjørelse i IBU. Unntaket er den tidligere topputøveren Anna Bogalij (OL-vinner i stafett både i 2006 og 2010):

– Når IBU-styret treffer en slik avgjørelse, tyder det på at de har god grunn og bevis for at russiske utøvere er involvert i doping, mener hun.

Sett denne? Har fått dopingliste med 31 russiske skiskyttere

– Vi må respektere avgjørelsen. Jeg tror ikke dette er noen konspirasjon fra andre land. En så streng straff uten grunn ville ikke ha vært mulig, sier Bogalij, og mener likevel at det ville ha vært urettferdig om russiske utøvere skulle utestenges fra verdenscupen og VM i skiskyting.

TILBUDT DOPING: Sergej Tsjepikov. Her er han fotografert på Birkebeineren på Lillehammer i 1993. Foto: Pål R. Hansen , NTB scanpix

Norge var ett av landene som krevde at russerne måtte fratas verdenscuprennet i Tjumen til vinteren.

– Dette viser at russerne har forstått alvoret i situasjonen. Det er riktig at de ikke skal arrangere rennene. For oss var det viktig å markere et syn i saken, sa Norges skiskytterpresident Erlend Slokvik til NTB.