Ny pallplass for Svendsen: – Kjipt

For andre dag på rad var Emil Hegle Svendsen (31) på pallen i verdenscupen. Men han var snublende nær en seier.

Dagens jaktstart i Kontiolahti ble en jevn batalje etter at Martin Fourcade bommet på det siste skuddet på andre skyting og mistet ledelsen. Dermed var det fem skiskyttere som gikk samlet inn til den tredje skytingen, og med både Fourcade og Emil Hegle Svendsen i feltet.

På første stående bommet alle fem i teten, og dermed kunne Arnd Peiffer gå ut i tet, 8,6 sekunder foran Simon Eder og med Ondrej Moravec på 3. plass, 10,2 sekunder bak.

Men det tok ikke lang tid før Fourcade hentet inn vel 10 sekunder på Peiffer og var i teten igjen. Og da Fourcade - som ventet - rykket i den lange bakken var det bare én mann som fulgte ham, Emil Hegle Svendsen.

Ga opp



De to kom sammen inn til siste skyting. Så startet dramaet. Fourcade falt før han skulle legge seg ned på matta og kom helt ut av det. Dermed ble det to bom på franskmannen. Det så ut som Fourcade forstyrret Svendsen såpass at trønderen måtte ta en ekstrarunde før han kunne starte drillen. Men Svendsen holdt seg på beina.

Uansett tapte han en del sekunder på den manøveren og måtte også tåle en bom. Likevel gikk han ut på 4. plass, 13 sekunder bak Peiffer.

– Han krasjer omtrent i meg. Det er jo ikke noe man ønsker rett før siste skyting. Det er jævlig kjipt. Det går ikke an å skylde på det, men det er jo ikke positivt å bli taklet sånn og det føltes litt unødvendig, sier Svendsen til NRK.

Det hjalp lite at Martin Fourcade beklaget hendelsen etterpå.

Svendsen hentet uansett inn forspranget, men det kostet for mye. Fullstendig utkjørt ga han opp i spurten og dermed vant Arnd Peiffer foran Simon Eder og med Svendsen på 3. plass.

Martin Fourcade ble nummer fem til slutt etter en sjelden dårlig dag på standplass, 25,5 sekunder bak tyske Peiffer.

God norsk innsats



Johannes Thingnes Bø fikk tre bom og endte på en 7. plass - plassen foran Vetle Sjåstad Christiansen (19 treff), som fikk ny bestenotering i verdenscupen.

Tarjei Bø gikk seg opp fra en 32. til 11. plass etter 19 treff, mens Lars Helge Birkeland ble nummer 17.

Ole Einar Bjørndalen fikk sitt løp ødelagt med tre bom på andre skyting. Han endte til slutt på en 29. plass med fem bom totalt.

Topp 5 på jaktstarten

1. A. Peiffer (0) 30.35

2. S. Eder (2) + 0,3

3. E. H. Svendsen (2) +2,3

4. O. Moravec (2) +9,8

5. M. Fourcade (4) 25,5