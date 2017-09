NRK: Skiskytter-sjefen gir seg

Skiskytter-sjef Morten Aa Djupvik (42) skal være ferdig i jobben. Årsaken er stor arbeidsbelastning.

Det er NRK som melder dette torsdag.

Djupvik var tidligere landslagstrener i langrenn. Han har hatt jobben som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund siden mars 2015.

– Jeg er overrasket over at den beskjeden kommer nå. Vi er snart i oktober. Det er uheldig, sier NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold.

Morten Aa Djupvik ga seg som langrennstrener etter Oslo-VM i 2011 og gikk til en jobb hos Norges Skiforbunds hovedsponsor Aker.

Den blide Gloppen-karen har et bredt ansvarsområde i Norges Skiskytterforbund. Ifølge deres hjemmeside har han ansvaret for:

* Landslagsmodell og -struktur.

* Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag.

* Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM .

* Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam.

* Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene.

* Overordnet kontakt Olympiatoppen.

* Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite.

Djupvik jobbet som NRK-ekspert i årene mellom jobbene som langrennstrener og skiskytter-sjef.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med verken Morten Aa Djupvik eller toppene i Norges Skiskytterforbund.