–Northug vil være et skup for skiskyttersporten

HOLMENKOLLEN (VG) Mens langrennskollegene konkurrerer i Canada har en vraket Petter Northug (31) «flirtet» med skiskytterne her i Holmenkollen.

Før verdenscupavslutningen i Kollen ble trønderen oppnevnt som «1. reserve» blant de norske skiskyttergutta. Og idrettssjef Morten Aa Djupvik og landslagsgutta var med på spøken da Northug troppet opp med TV-kameraene på slep og fikk utdelt gevær.

Ski og staver har han som kjent fra før, men han har ikke hatt særlig bruk for disse etter at han ble vraket til mini-touren i Canada somavslutter verdenscupen blant spesialistene denne helgen.

Men kan skiskyting være noe for en utøver som stadig vekk er på kant med landslagsledelsen? Ryktene har gått før. Northug selv hadde en grei beskjed til sin egen TV-kanal etter å ha fått børsa på ryggen av den tidligere langrennstreneren til spesialistene, Morten Aa Djupvik.

– Er velkommen



– Hvis den flisa av en franskmann er her, så skal jeg i hvert fall vise han hvordan han skal gå på ski, meldte Northug til egen TV-kanal – med glimt i øyet må vite – og sparket til verdens beste skiskytter de siste seks årene, Martin Fourcade.

SKISKYTTERTOPP: Landslagstrener Egil Kristiansen. Foto: Jostein Magnussen , VG

«Flisa» ble for øvrig nummer to på jaktstarten i går etter å ha rykket fra Johannes Thingnes Bø underveis på sisterunden. Franskmannen ble bare slått av Anton Sjipulin.

Om Petter Northug har lyst til å prøve seg som skiskytter, så er han ifølge landslagstrener Egil Kristiansen mer enn velkommen.

– Selvfølgelig. Petter ville vært en profil og et skup for skiskyttersporten.

Men Kristiansen, som er inne i sin første sesong som langrennstrener for skiskytterne, advarer mot at det er ikke enkelt å kombinere ski og skyting hvis en skal hevde seg i verdenstoppen.

Kreves mye



– Det er ikke så lett. Jeg har fleipet med det før at det må da gå an å få ned disse blinkene, men det er faktisk veldig vanskelig. Det kreves veldig mye arbeid for å være stabil på et høyt nivå. Selvfølgelig går det an å ha litt flaks og kunne treffe noen blinker, men å skyte bra over tid er veldig, veldig krevende.

– Men Northug har kanskje ekstra motivasjon nå etter alt som har skjedd i langrennsleiren?

– Det kan nok hende. Det kan jo være at det kunne vært ekstra motivasjon for han også å prøve noe annet. Ikke vet jeg.

– Men har han noen sjanse til å hevde seg i skiskyting?

– Det er vanskelig å si. Har han et talent for skyting og har skutt litt før så kan han kanskje ha nybegynnerflaks og få ned noen blinker, men jeg vil anta at det vil gå veldig opp og ned.

– Konkurransehodet er det i hvert fall ikke noe i veien med?

– Det er greit, men det hjelper ikke hvis en ikke har evnen til å få ned blinkene, rett og slett. Men han liker garantert spenningen – og det er det i hvert fall med skiskyting med skytingen.

Johannes Thingnes Bø er klar til å ta Petter Northug under sine vinger. Men det høres ikke ut som han tror på at trønderen «tar overgang».

Tviler litt på interessen



– Han la «tilfeldigvis» treningen sin til Holmenkollen når damene hadde trening. Så interessen er i alle fall tilstede for skiskyting, men om det er for sporten eller damene, det vet jeg ikke. Men Petter er en gud, så Tarjei (storebror til Johannes) er nok redd for konkurransen på damefronten, flirer en ganske så treffsikker Thingnes Bø.

Petter Northug rakk et spark til i retning langrennsledelsen etter å ha blitt «skiskytter» i mangel av landslagsoppdrag fra landslagstrener Vidar Løfshus & co:

– Det har skjedd før at skiskyttere i OL-troppen må bistå i langrenn, og der er jeg også klar.

