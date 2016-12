Norsk trener varslet WADA etter oppdrag i Russland

Skiskyttertrener Knut Tore Berland kontaktet verdens antidopingbyrå etter at han avsluttet sitt samarbeid med russiske skiskyttere i 2010. Årsaken var at han oppdaget at russerne visste når de skulle dopingtestes.

Berland, tidligere landslagstrener for de norske jentene og mannen som har fått frem en rekke norske skiskyttertalenter ved Norsk Toppidrettsgymnas på Lillehammer, kontaktet daværende WADA-direktør Rune Andersen da han kom hjem etter å ha jobbet som teknikktrener på ski for russiske skiskyttere for seks år siden.

Det var særlig én opplevelse som fikk Berland til å komme med en «bekymringsmelding» da han kom hjem fra Russland.

Visste om dopingkontroll



– For å forberede meg til en økt hvor vi skulle jobbe med skiteknikk spurte jeg hva som sto på planen neste dag. Svaret fikk meg til å stusse. Jeg fikk beskjed om at i morgen så har vi dopingkontroll. Der og da tenkte jeg «hvordan i søren kunne han vite akkurat det?» Så vidt meg bekjent skal man ikke vite når dopingkontrollørene kommer – i hvert fall ikke dagen før, forteller Berland.

Knut Tore Berland har nå ansvaret for de nest beste utøverne på det private laget Team Mesterbakeren. Oppdraget i Russland fikk han via det norske skiskytterforbundet. Han ble spurt om han var interessert i et oppdrag og etter en avklaring med russerne sa han ja til å jobbe en uke i intensivt i måneden over en periode som teknikktrener for de russiske skiskytterne.

Nå som McLaren-rapporten og dokumenter fra WADA antyder massiv doping også blant russiske skiskyttere, virker han ikke overrasket.

– Jeg må dessverre svare nei. Men omfanget – hvis det er riktig det som er kommet fram – er overraskende.

Selv kom han ikke så tett på russerne under oppholdene.

– For min del var jeg inne på utvalgte områder, men jeg hadde ikke veldig god oversikt over hva de holdt på med. For meg ble det hele et lite «opplevelseseventyr». Menneskene var flotte, gode å jobbe med og veldig søkende og interessert. Det ble en fin opplevelse, forteller Knut Tore Berland.

Hvis russere har dopet seg så skjønner Berland at «fristelsen er større i Russland» enn for eksempel i Norge.

– Tar du en gullmedalje i et OL for Russland så har du sikret fremtiden for deg og din familie. I Norge er ikke pengene noen motivasjon. Det kan også være at man er offer for et system. I Norge vil det omtrent være umulig å dope seg fordi noen som er i apparatet rundt ville ha oppdaget det. Er du på et lag er det ingen enkeltutøvere som kan lykkes med å kamuflere doping, mener Berland.

VG har snakket med en representant for Rusada. Hun ønsker ikke å bli navngitt, men sier:

– Rusada varsler ikke utøvere om dopingkontroller i dag. Vi samarbeider med det britiske antidopingbyrået og brukes deres retningslinjer.

– Etter reglene skal ikke utøverne varsles på forhånd om kontroller, og det gjøres heller ikke.

– Kan det ha skjedd tidligere?

– Det er et helt nytt regime her i Rusada nå, og det vet jeg ingenting om.

– Men har du hørt at det har skjedd tidligere?

– Nei.