Norge skjøt seg bort på mix-stafetten

De norske skiskytterne var ikke i nærheten av å vinne på dagens mix-stafett i Kontiolahti.

Norge fikk en blytung start på mix-stafetten i Finland i ettermiddag. Marte Olsbu måtte ut i to strafferunder etter sine to skytinger. Problemene fortsatte for Tiril Eckhoff etter veksling. Etter en perfekt liggende skyting ble det én strafferunde på stående skyting.

Inn til andre veksling var Norge på 14. plass, hele 2.31 bak ledende Frankrike og halvannet minutt bak Slovakia på 3. plass.

Avanserte



Johannes Thingnes Bø traff på alt på første liggende og brukte seks skudd på å få ned de fem blinkene på stående. Men han skjøt raskt, og dermed gikk han Norge opp til en 9. plass etter skyting.

Han sendte Emil Hegle Svendsen ut på ankeretappen på en 7. plass, men opp til Frankrike var det et minutt og 59 sekunder.

Trønderen gikk Norge opp til en 5. plass etter perfekt liggende skyting. Stående serien var også upåklagelig og Svendsen tok nye sekunder. Men det ble 5. plass til Norge, 1.15 bak Frankrike.

Ledet fra start til mål



Frankrike var i tet fra start til mål, og selv om Quentin Fillon Maillet rotet det til på aller siste skyting, fikk også Arnd Peiffer trøbbel. I mål var franskmannen 11 sekunder foran Tyskland. Ukraina tok 3. plassen.

– Treffprosenten på jentene er for dårlig. Her må det gjøres en solid jobb før neste sesong, mener NRKs skyteekspert Ola Lunde.

PS! På mix-stafetten i Hochfilzen-VM i februar endte Norge på en 8. plass.