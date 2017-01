Moren barnevakt når Domratsjeva gjør comeback

Når Darja Domratsjeva gjør comeback i ettermiddag er moren barnevakt slik at 30-åringen og ektemannen Ole Einar Bjørndalen får gjort sine forberedelser.

Tre måneder etter at hun fødte datteren Xenia stiller den hviterussiske skiskytterdronningen til start igjen på ettermiddagens sprint i Oberhof.

– Oppholdet har gjort meg godt. Jeg er sulten på å konkurrere igjen. Fødselen har gjort noe med meg. Det er fantastisk å ha blitt mor, og det er utrolig når du kommer hjem fra trening og møtes av smilet til babyen. Bedre avslapning får du ikke, forteller Darja Domratsjeva i et intervju med IBU.

Slik starter de norske jentene 8. Kaia Wøien Nicolaisen

22. Marte Olsbu

30. Fanny Horn Birkeland

61. Hilde Fenne

82. Ingrid Landmark Tandrevold Tiril Eckhoff har vært syk og står over rennene i Oberhof.

Det er 18 måneder siden hun fikk kyssesyken og måtte ta en ufrivillig pause fra verdenscupsirkuset. I intervjuet understreker fru Bjørndalen imidlertid at ønsket om å stå over en sesong og få barn var der før hun ble satt ut av sykdom.

Darja Domratsjeva har forberedt seg på sitt comeback på Sjusjøen. Her har hun vært på treningsleir i høst og her tilbrakte hun og familien også julen.

Rennene i Oberhof var det hun siktet seg inn på selv om trenerapparatet mente Ruhpolding (fra 12. januar) passet bedre.

Har barnevakt



– Oberhof var mitt mål. Etter at jeg økte treningsmengden én måned etter at babyen kom til verden, har det gått fremover. Så får vi se hvordan det går. Det er godt å være «back in business», sier Domratsjeva og innrømmer at det å være toppidrettsutøver og mor byr på noen utfordringer – spesielt siden faren til Xenia har samme yrke.

– Det var enklere før å bare reise og tenke på trening, prestasjoner og seg selv. Men jeg har ansvaret for et lite menneske, må organisere ting smart og ta dette skritt for skritt. Jeg har god hjelp også. Babyen er i gode hender her i Oberhof sammen med mamma (Larisa Domratsjevas), og til verdenscupen i Ruhpolding kommer en annen barnevakt. Det gjør at jeg ikke behøver å bekymre meg når jeg ikke er til stede, sier Domratsjeva til IBU.

Sist hun gikk et verdenscuprenn var 22. mars 2015. Klokken 14.15 i ettermiddag går hun sitt 263. verdenscuprenn.