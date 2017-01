Knuste Fourcade i spurten

Alle trodde Martin Fourcade enkelt skulle ta sesongens niende verdenscupseier. Men i dag ble han slått på målstreken av to tyskere.

Simon Schempp (28) gikk forbi Fourcade i spurten og målfoto viste at også Erik Lesser var noen centimeter foran franskmannen i mål. Dermed ble det tysk storeslem på hjemmebane i Oberhof.

På dagens fellesstart ledet Martin Fourcade fra start. Etter de to liggende skytingene var Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen med i teten, men på første stående var det bare Bjørndalen som fikk ned alle blinkene av de tre.

Bjørndalen beste norske



Fourcade fikk to runder, Svendsen én. Dermed gikk Bjørndalen ut i tet med tyske Erik Lesser rett bak. På siste skyting fikk Bjørndalen og Lesser begge en runde, mens Martin Fourcade gjorde jobben og fylte. Dermed hentet han igjen Bjørndalen og tok teten igjen.

Fourcade ble bare fulgt av Simon Schempp på sisterunden. Tyskeren nektet å slippe franskmannen. Mot mål klarte også Erik Lesser å komme seg opp i teten. Ole Einar Bjørndalen ble forbigått av to løpere og ble nummer fem.

Dette var Schempps 11. verdenscupseier og hans andre på fellesstart.

Brakk staven



Emil Hegle Svendsen tok 7. plassen med to strafferunder. Trønderen hadde også et stavbrekk tidlig i løpet som gjorde at han tapte litt tid. Henrik L'Abée-Lund skjøt seg bort og endte på 20. plass etter fire turer i strafferunden.

For Ole Einar Bjørndalen ble dagens fellesstart en opptur etter 32. plass på sprinten og 37. plass på jaktstarten i Oberhof. 5.plassen er tangering av 42-åringens beste resultat denne sesongen fra åpningsrennet i Östersund 1. desember.

Topp 5 på dagens fellesstart:

1. S. Schempp

2. E. Lesser (+0,4)

3. M. Fourcade (+0,4)

4. J.G. Beatrix (+13,2)

5. O.E. Bjørndalen (+19,5)

Saken blir oppdatert!