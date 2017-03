HOLMENKOLLEN (VG) Mens Marte Olsbu (26) gikk inn til sjetteplass på jaktstarten, sto den finske vinneren Mari Laukkanen og gråt mens hun pekte opp mot himmelen.

I går kveld fikk de finske utøverne den triste beskjeden om at deres mangeårige skytetrener Asko Nuutinen døde etter at han fikk et illebefinnende under verdenscuprennene i Kontiolahti forrige uke.

– Jeg tenkte bare på han, at jeg kunne vinne for han. Det har vært mye følelser som har tatt mye energi, men jeg tenkte ikke på å vinne eller tape i dag - bare gjøre jobben min, sier Mari Laukkanen.

I en alder av 29 år tok hun i går karrierens første verdenscupseier da hun vant sprinten i Holmenkollen. I dag fulgte hun opp med seier på jaktstarten etter 19 treff på standplass.

Da hun krysset målstreken kikket hun opp mot himmelen mens hun pekte på sørgebåndet hun hadde om overarmen.

– Jeg tenkte bare på ham underveis. Han var en del av landslaget da jeg kom inn der. Han har hatt andre jobber underveis, men uansett hvor han har vært så har jeg hatt ham i livet mitt. Han var den jeg ringte ved en krise, eller når jeg trengte noe. Jeg visste at han var der for meg, han trodde på meg uansett, sier Laukkanen.

Olsbu bommet seg vekk fra pallen



Ingen kunne gjøre noe med Laukkanen i dag, som vant foran Gabriela Koukalova og Justine Braisaz. Marte Olsbu ble beste norske jente, på en sjetteplass. Hun var på skuddhold av pallen helt inn til siste stående, men der ble det et bomskudd.

– Jeg skulle gjerne vært den siste bommen foruten, men det var virkelig moro i fag. Jeg følte jeg var med hele veien, sier Olsbu til NRK.

Hun gikk ut under ett minutt bak gårsdagens store overraskelsesvinner, Mari Laukkanen fra Finland. Det var dermed en god sjanse til å kunne gå seg opp på pallen foran hjemmepublikummet, men da måtte treffprosenten være god.

Den var god - men ikke god nok. Olsbu endte til slutt med tre bom.

– Tre bom er godkjent når jeg skyter så høyt oppe i posisjonene, slår Olsbu fast. Hun ble til slutt beste norske jente, som nummer seks.

Eckhoff skjøt seg vekk



Tiril Eckhoff startet 20 sekunder bak Olsbu, og med den farten hun har vist i vinter at hun kan ha i sporet, hadde Norge flere pallmuligheter i dag.

Men Eckhoff ødela løpet sitt allerede på første skyting, da hun dro på seg ikke mindre enn tre bomskudd på liggende. 26-åringen var oppe og skrudde underveis i serien, men så ikke ut til å knekke koden.

Eckhoff ble til slutt nummer 18, med hele seks strafferunder totalt.