Husker du Fourcade-dramaet i vinter? Nå hyller Russland den dopingdømte skiskytteren

Skiskytterne Aleksander Loginov og Irina Starykh er begge dopingdømt. Likevel blir de nå hyllet med en spesiell utmerkelse i Russland.

De beste russiske idrettsutøverne - og trenerne - kan få graden «hedret russisk sportsmester», som har stor prestisje og blir hyppig brukt i russisk idrett.

Nylig fikk Loginov og Starykh denne graden etter en ordre fra den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov. De fikk denne utmerkelsen etter at begge ble europamestere i skiskyting i 2017.

Flere av de beste skiskytterne i verden har klart uttrykt at de ikke liker at Loginov kom tilbake etter sonet dopingdom.

DOPINGDØMT: Irina Starykh. Foto: Christof Stache , AFP

Aleksander Loginov var med på det russiske laget som tok VM-bronse i mixed stafett i Hochfilzen. Han var ikke med på Russlands gull-lag i herrestafetten.

I vinterens VM gikk Martin Fourcade (28) i sinne etter at de russiske skiskytterherrene nektet å ta ham i hånden under blomsterseremonien etter mixed-stafetten.

Fourcade, som hektet Loginov da han la ut på sisteetappen, ble ikke tatt i hånda av den russiske duoen. Fourcade og russernes ener, Anton Sjipulin, havnet også i ordkrig på pressekonferansen.

Men vi må tilbake til januar i år for å forklare noe av bakgrunnen for bråket:

Da Loginov den 31. januar kunne feire 25-årsdag, ble han gratulert på Instagram og andre steder av det russiske skiskytterforbundet. De nevnte spesielt hans meritter som skiskytter.

Dette fikk den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade til å tenne og kommentere på bildetjenesten Instagram:

– Glem ikke de viktigste merittene hans. Han ble utestengt i to år for bruk av EPO.

Dermed var bråket i gang. Blant dem som senere har uttalt seg om Loginov, var Johannes Thingnes Bø. Han sa til NRK:

– Han slo meg i et par renn. Jeg har ikke så mye til overs for han. Jeg håper at vi ikke ser ham med det første, selv om han har sonet straffen sin. Det er kjedelig med doptatte folk som kommer tilbake og gjør det bra. Det er ikke bra for sporten.

I VM ville altså ikke russerne ta Fourcade i hånden. Sjipulin hevdet etterpå at det ikke var noe de hadde bestemt seg for på forhånd, men var et resultat av at Fourcade hektet Loginov i konkurransen, og ikke Instagram-«hilsenen».

Både Loginov, som ble avslørt i 2014, og Starykh er dømt for bruk av EPO. Hun var utestengt i tre år og Loginov i to år. Begge var med på det russiske laget til VM, og begge markerte seg altså sterkt i EM.

Den norske sportssjefen Morten Aa Djupvik reagerer slik når VG forteller ham nyheten:

– Uten å kjenne detaljene i dette synes jeg på generelt at utmerkelser til utøvere som har vært utestengt for doping, ikke er så greit.

– Men samtidig synes jeg det er vanskelig når de har sonet sin straff. Skal de straffes for resten av livet, eller skal vi tilgi. Jeg synes det er vanskelig, sier Djupvik.