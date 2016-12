Her har seiersmaskinen Fourcade aldri vunnet

Denne helgen gjør Martin Fourcade (28) et nytt forsøk på noe han ikke har klart før: Å vinne i Pokljuka.

Verdens beste skiskytter de siste fem årene står med 51 seirer i verdenscupen, VM og OL, men i Slovenia har han aldri stått øverst på pallen.

– Det er det eneste stedet på det ordinære verdenscupprogrammet hvor jeg ikke har noen seirer.

Dette er verdenscupprogrammet i Pokljuka Fredag 9. desember

Kl. 11.30: 10 km sprint, menn

kl. 14.15: 7,5 km sprint, kvinner

Lørdag 10. desember

kl. 11.45: jaktstart, menn

kl. 14.45: jaktstart, kvinner

Søndag 11. desember

kl. 11.15: stafett, menn

kl. 14.30: stafett, kvinner

Hvorfor det er blitt slik, har ikke Martin Fourcade noen god forklaring på. Sist sesong var han på pallen (2. plass) på jaktstarten, nummer 5 på sprinten og på en 7. plass på fellesstarten i Pokljuka.

– Sanker poeng



Denne helgen innledes den andre verdenscuphelgen i Pokljuka med 10 km sprint for herrene fredag klokken 11.30. Så er det jaktstart lørdag og stafett søndag. Kvinnene har samme program.

– Mitt mål er å være i toppen og plukke verdenscuppoeng i renn etter renn. Hvis jeg blir nummer to i tre verdenscuprenn så vil det være en god uke for meg, sier Martin Fourcade og tenker på verdenscupåpningen i Östersund sist uke hvor han vant normalen og sprinten men skjøt seg bort og endte på 3. plass på jaktstarten.

– Jeg har ingen grunn til å være skuffet over to seirer og en 3. plass. Jeg sanker mange verdenscuppoeng. Det er en fordel for meg, sier Fourcade som går for sin sjette seier i verdenscupen sammenlagt.

Sett denne? Svendsen etter helseproblemene: – Føler meg en million ganger bedre

Det har bare én mannlig utøver klart før ham: Ole Einar Bjørndalen har seks mellom 1998 og 2012. Fourcade har fem på rad.

Får ekstra motivasjon



Emil Hegle Svendsen håper han snart skal være i form til å gi Fourcade kamp igjen – selv om franskmannen mest av alt frykter Johannes Thingnes Bø denne sesongen.

– Jeg registrerer at det ikke er så mange som nevner meg blant favorittene lenger. Det får vi prøve å få en slutt på. Motivasjonen styrker seg i hvert fall med slike utsagn, sier trønderen som konstaterer at han nærmer seg de beste igjen etter sykdommen.

– Første testløpet i Trysil var jeg halvannet minutt bak Johannes (Thingnes Bø) i sporet, på Sjusjøen var jeg 44 sekunder bak bestemann og sist lørdag var jeg 25 sekunder etter den raskeste. Jeg tar stadige steg oppover.