Har fått dopingliste med 31 skiskyttere

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har fått en liste av WADA på 31 russiske skiskyttere som mistenkes for doping.

Det bekrefter IBU-president Anders Besseberg overfor VG.

Det internasjonale skiskytterforbundet har satt ned en egen ekspertgruppe som skal se på McLaren-rapporten og andre relevante dokumenter fra WADA i forbindelse med det omfattende dopingjukset som er avdekket i russisk idrett.

Ekspertgruppen består av jurister og antidopingeksperter og har sitt første møte allerede torsdag. Utvalget er av IBU bedt om å prioritere russiske skiskyttere som fortsatt er aktive og deltar i IBU-cupen (nest øverste nivå) og i verdenscupen.

Venter på anbefalinger



– Noen av de 31 utøverne er allerede utestengt, andre har sluttet, men det haster mest av alt å få gjort en vurdering av de skiskytterne som nå deltar i våre internasjonale konkurranser. Jeg regner med at vi i styret vil få anbefalinger i løpet av en uke og på den bakgrunn kan luke ut de utøvere som utvalget mener bør foreløpig utestenges, sier Besseberg.

Sett denne? Hevder blinde russiske utøvere ble dopet

Besseberg og IBU sitter på 300 sider med tilleggsinformasjon som de har fått fra WADA. Dermed føler Besseberg seg trygg på at man har tilstrekkelig informasjon til eventuelt å midlertidig utestenge skiskyttere og gjennomføre en «juridisk korrekt prosess» og i henhold til WADA-koden.

Lander ekspertgruppen på at russiske skiskyttere skal utestenges, så skal de ut før den første verdenscuprunden etter jul som er i Oberhof den første uken i januar, fastslår IBU-toppen.

Og blir det utestengelser av russiske skiskyttere kan en annen konsekvens bli at IBU flytter junior-VM i februar og verdenscupen i Tyumen i mars fra Russland til andre arrangører.

– Haster ikke



– Det haster ikke med å ta slike avgjørelser. Vi vet at det er kandidater som har meldt seg for å ta over junior-VM - hvis det blir utfallet. Rent teknisk er det heller ikke noe problem å flytte et verdenscup-arrangement på kort varsel. Det kan vi gjøre på syv arbeidsdager.

Les også: - Mer enn 1000 russiske utøvere med i systematisk doping

– Hva med verdensmesterskapet i 2021 som Russland er tildelt?

– Det er ikke noe som haster å avklare. Det kan bli en sak for neste års IBU-kongress, sier Anders Besseberg.

Han ønsker ikke å si hvordan ekspertgruppen er sammensatt og heller ikke noe om hvem som sitter der.

– Vi ønsker ikke at de skal bli forstyrret i sin jobb. De skal heller ikke kunne settes under press fra media eller andre. De skal få arbeidsro og komme med klare anbefalinger til styret i IBU - anbefalinger som er i overensstemmelse med WADA-koden, sier Anders Besseberg.